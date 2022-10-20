Справжній космічний монстр. Поряд із Землею виявлено найближчу до нас чорну діру

Учені вважають, що маса цієї чорної діри в 12 разів більша за масу нашого Сонця і за космічними мірками вона знаходиться практично поряд із нашою планетою.

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Астрономи з допомогою космічного телескопа Gaia, і навіть телескопів Землі виявили нову чорну діру. І цей космічний об'єкт, маса якого еквівалентна 12 масам Сонця, знаходиться на відстані 1 550 світлових років від нас. За космічними мірками це дуже близька відстань, пише New Atlas.

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Поки що виявлена нова чорна діра, перебуває у статусі кандидата на звання чорної діри. Це означає, що її статус ще не підтверджено, проте вчені вважають, що це саме вона. Якщо ж нові дослідження покажуть, що цей об'єкт є тим, ким його вважають астрономи, це буде найближча до Землі чорна діра.

Поки що звання найближчої до Землі чорної діри належить об'єкту, який знаходиться у зірковій системі V Корми. Цей об'єкт розташований на відстані 960 світлових років від нас, але вчені дуже сумніваються, що це все ж таки чорна діра. Тому новий виявлений об'єкт має всі шанси зайняти почесний п'єдестал.

Чорні дірки виявити не так і просто. Їх знаходять іноді завдяки випромінюванню, яке випускають після поглинання зірки, або завдяки гравітаційним хвилям, які з'являються у процесі зіткнення чорних дірок. Але є ще один спосіб виявлення — чорну діру можна знайти завдяки її впливу на зірку, що обертається навколо неї.

Саме такі зірки, що обертаються навколо невидимих масивних об'єктів, шукали астрономи в огляді космічного телескопа Gaia.

"Ми вивчили дані про 200 тисяч зіркових систем і виділили найбільш перспективні зірки, які можуть обертатися навколо чорної діри. Потім ми за допомогою наземних телескопів вивчили спектр світла цих зірок, адже якщо там є чорна діра, то вона впливатиме своєю гравітацією на ці зірки", — каже Суканья Чакрабарті з Університету штату Алабама, США.

[ + – ] Дослідження привело вчених до однієї зіркової системи, де зірка має трохи меншу масу, ніж у Сонця. І як показали дані ця зірка за 185 днів робить повний оберт навколо якогось невидимого об'єкта, який у 12 разів більше за масою, ніж наше Сонце Фото: New Atlas

Дослідження привело вчених до однієї зіркової системи, де зірка має трохи меншу масу, ніж у Сонця. І як показали дані ця зірка за 185 днів робить повний оберт навколо якогось невидимого об'єкта, який у 12 разів більший за масою, ніж наше Сонце.

"Усі наші дані вказують на те, що ця зірка обертається навколо дуже масивного об'єкта і ми припускаємо, що цим об'єктом є чорна дірка. Якщо це підтвердиться нашими майбутніми дослідженнями, то ця чорна дірка буде найближчою до Землі з коли-небудь виявлених. Вона знаходиться на відстані 1 550 світлових років від нас, а це незначна відстань за космічними мірками", — каже Чакрабарті.

Існують усі шанси, що цей об'єкт спіткає та ж доля, що й володарів попередніх титулів на звання найближчої чорної діри. Наприклад, з'ясувалося, що те, що астрономи вважали чорними дірками, що знаходяться на відстані 1 000 світлових років (у зірковій системі HR 6819 або QV Телескопа) та 1 120 світлових років (у сузір'ї Єдиноріг), є зовсім іншими компактними об'єктами.

Фокус уже писав про те, що космічний телескоп NEOWISE зробив огляд усього видимого космосу, й учені виявили раніше невідомі об'єкти.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося зафіксувати найпотужніший потік випромінювання в історії, який з'явився внаслідок появи чорної дірки.