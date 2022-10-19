Космічний телескоп NASA зробив огляд усього видимого космосу: виявлено раніше невідомі об'єкти (відео)

Космічний телескоп NEOWISE за 12 років створив 18 карт видимого космосу, завдяки яким учені можуть побачити, як відбуваються зміни у Всесвіті з плином часу.

Related video

Телескоп NEOWISE, який працює в космосі з 2009 року, зібрав масу цінної інформації про близький космос. Зокрема, він зміг зафіксувати розташування і яскравість мільйонів різних об'єктів. За допомогою 18 карт космосу вчені з NASA створили по суті уповільнену зйомку космосу, яка показує зміни, які сталися за останні 10 років, пише SciTechDaily.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

"Якщо подивитися на нічне небо, то може здатися, що там нічого не змінюється. Але насправді зірки народжуються і вмирають, чорні дірки поглинають зірки і відбувається ще дуже багато змін. З допомогою таких оглядів ми можемо зрозуміти, як міняється наш Всесвіт і розкрити його секрети", — каже Емі Майнцер з Університету штату Арізона в Тусоні.

[ + – ] Телескоп NEOWISE, який працює в космосі з 2009 року, зібрав масу цінної інформації про близький космос. Зокрема, він зміг зафіксувати місце розташування і яскравість мільйонів різних об'єктів Фото: NASA

Із самого початку цей космічний телескоп мав назву WISE і з 2009 по 2011 роки він спостерігав за об'єктами поза межами Сонячної системи в інфрачервоному світлі. Телескоп проводив спостереження за зірками та близькими до нас галактиками. Але в 2011 році обсерваторія закінчила охолоджувачі, необхідні для нормальної роботи приладів з інфрачервоним діапазоном світла.

Але самі прилади могли й далі працювати, та спостерігати за іншими об'єктами. Тому в 2013 році NASA назвало телескоп NEOWISE і тепер він почав спостерігати за навколоземними астероїдами та кометами. Незважаючи на зміну завдань, телескоп продовжував сканування всього видимого космосу, і ці дані використовували вчені для дослідження об'єктів за межами Сонячної системи.

Зокрема телескоп зміг виявити раніше невідомі коричневі карлики в нашій галактиці. Ці особливі об'єкти є невдалими зірками, які рухаються швидше, ніж звичайні зірки. На відстані всього 65 світлових років від Сонця телескоп зафіксував 260 коричневих карликів, а також об'єктів, які називаються Y-карлики, котрі є найхолоднішими коричневими карликами.

[ + – ] Із самого початку цей космічний телескоп мав назву WISE і з 2009 по 2011 роки він спостерігав за об'єктами поза межами Сонячної системи в інфрачервоному світлі. Телескоп проводив спостереження за зірками та близькими до нас галактиками. Але в 2011 році обсерваторія закінчила охолоджувачі, необхідні для нормальної роботи приладів з інфрачервоним діапазоном світла Фото: NASA

Ці дані допомагають вченим зрозуміти, які саме об'єкти знаходяться поряд із нашим Сонцем. Також учені отримують інформацію про те, наскільки сильне зіркоутворення відбувається в нашій галактиці та як рано воно почалося.

Спостереження за зміною космосу протягом десяти років також сприяло вивченню того, як формуються зірки. Космічний телескоп NEOWISE може зазирнути крізь пил, який огортає протозірки, котрі незабаром стануть звичайними зірками. За допомогою телескопа вчені отримали дані щодо формування майже 1 000 зірок.

Також у початковому огляді космічного телескопа вчені виявили мільйони надмасивних чорних дірок у центрах далеких галактик. Новий повний огляд видимого космосу дозволив вченим вивчити зірки та чорні дірки і те, що з ними відбувалося за останнє десятиліття. Це стосується народження і смерті зірок як у далекому, так і ближньому космосі.

Як уже писав Фокус, у Європейському космічному агентстві заявили про те, що на сьогодні вже виявлено 30 000 навколоземних астероїдів. Але найголовніше, що майже 1 500 із них є загрозою для Землі.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Габбл зробив дивовижний знімок справжньої "скарбниці" у космосі. Йдеться про кульове зоряне скупчення, в якому різні зірки сяють, як коштовне каміння.