Вчені виявили 30 тисяч навколоземних астероїдів: із них понад 1000 можуть зіткнутися із Землею

За даними Європейського космічного агентства, таких космічних каменів на околицях нашої планети набагато більше, але їх ще варто знайти.

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Вчені Європейського космічного агентства (ЄКА) оголосили, що на сьогодні вже виявлено 30 039 навколоземних астероїдів. Це астероїди, які обертаються навколо Сонця та перетинають орбіту Землі і тому можуть становити загрозу для нашої планети. Вчені вважають, що 1425 об'єктів із усіх поки що виявлених навколоземних астероїдів можуть зіткнутися із Землею, пише Daily Mail.

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У заяві ЄКА сказано, що на сьогоднішній день вже підтверджено існування у Сонячній системі понад 30 тисяч навколоземних астероїдів і майже півтори тисячі мають шанси впасти на Землю. Тому всі ці космічні об'єкти перебувають під пильною увагою вчених.

За даними ЄКА, більшу частину з 30 тисяч цих астероїдів виявили за останні 10 років. Це стало можливим завдяки новим технологіям. Але вчені вважають, що в космосі ще літає багато навколоземних астероїдів, які чекають на своє відкриття.

[ + – ] За даними ЄКА, більшу частину з 30 тисяч цих астероїдів виявили за останні 10 років. Це стало можливим завдяки новим технологіям. Але вчені вважають, що в космосі ще літає багато навколоземних астероїдів, які чекають на своє відкриття Фото: ScienceAlert

"Понад 50% із цих 30 тисяч космічних каменів, які літають поруч із Землею, вчені виявили, починаючи з 2016 року. Це означає, що наші технології виявлення удосконалюються. Ми впевнені, що в Сонячній системі ще багато не відкритих навколоземних об'єктів. Але нові телескопи та нові методи виявлення дозволяють припустити, що це лише питання часу, коли ми їх знайдемо”, – каже Річард Мойссл із ЄКА.

[ + – ] На даний момент потенційну небезпеку для планети становлять 1425 астероїдів, вважають вчені Фото: The Sun

За словами вчених, із усіх виявлених на сьогодні близькоземних астероїдів, 10 тисяч каменів мають діаметр понад 140 метрів, а приблизно 1000 астероїдів – понад 1 км у діаметрі. За класифікацією NASA, такі астероїди становлять велику небезпеку для Землі, адже їхнє падіння може спричинити справжню катастрофу. На даний момент потенційну небезпеку для планети становлять 1425 астероїдів, вважають вчені.

[ + – ] Навколоземні астероїди становлять лише невелику частину всіх астероїдів, які були виявлені у Сонячній системі. А їх уже понад 1 мільйон Фото: SciTechDaily

Навколоземні астероїди становлять лише невелику частину всіх астероїдів, які були виявлені у Сонячній системі. А їх уже понад 1 мільйон. Але враховуючи те, що багато навколоземних астероїдів ще не відкриті, то їх кількість може бути в 10 разів більшою від відомих на сьогодні. Більшість астероїдів, які відомі людству, обертаються навколо Сонця в поясі астероїдів, що знаходиться між Марсом і Юпітером.

Найпершим навколоземним астероїдом, виявленим астрономами, є камінь під назвою (433) Ерос. Його відкрив ще у 1898 році німецький вчений Карл Густав Вітт. Цей астероїд має незвичайну форму та його діаметр становить приблизно 17 км. Орбіта Ероса знаходиться на відстані приблизно 21 млн км від Землі, що в 54 рази далі, ніж відстань до Місяця від нашої планети.

[ + – ] Найпершим навколоземним астероїдом, виявленим астрономами, є камінь під назвою (433) Ерос. Його відкрив ще у 1898 році німецький вчений Карл Густав Вітт Фото: NASA

Цей астероїд цікавий ще й тим, що він став першим космічним каменем, до якого прилетів космічний апарат для вивчення. Цей апарат під назвою NEAR Shoemaker у 2000 році став обертатися навколо Ероса, а вже у 2001 році здійснив посадку.

Вчені класифікують астероїди як навколоземні, якщо вони обертаються навколо Сонця з відривом 1,3 астрономічних одиниці (а.е). 1 а.е – це відстань від нашої планети до Сонця, що становить приблизно 150 млн км.

Вчені вважають, що будь-який досить великий астероїд може загрожувати Землі. У NASA вважали, що в середньому кожні 5 тисяч років на Землю може впасти астероїд розміром футбольного поля, а кожен мільйон років — астероїд, який може знищити нашу цивілізацію.

Як уже писав Фокус, вчені виявили дивну поведінку небезпечного навколоземного астероїда Фаетон, який постійно набирає швидкість.

Також Фокус писав про те, що місія зміни траєкторії польоту навколоземного астероїда Діморфа повністю увінчалася успіхом.