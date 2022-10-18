Ученые обнаружили 30 тысяч околоземных астероидов: из них более 1000 могут столкнуться с Землей

Согласно данным Европейского космического агентства, таких космических камней в окрестностях нашей планеты намного больше, но их еще стоит найти.

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Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) объявили о том, что на сегодня уже обнаружено 30 039 околоземных астероидов. Это астероиды, которые вращаются вокруг Солнца и пересекают орбиту Земли и поэтому могут представлять угрозу для нашей планеты. Ученые считают, что 1425 объектов из всех пока что обнаруженных околоземных астероидов могут столкнуться с Землей, пишет Daily Mail.

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В заявлении ЕКА сказано, что на сегодняшний день уже подтверждено существование в Солнечной системе более 30 тысяч околоземных астероидов и почти полторы тысячи из них имеют шансы упасть на Землю. Поэтому все эти космические объекты находятся под пристальным вниманием ученых.

Согласно данным ЕКА, большую часть из 30 тысяч этих астероидов обнаружили за последние 10 лет. Это стало возможным благодаря новым технологиям. Но ученые считают, что в космосе еще летает много околоземных астероидов, которые ждут своего открытия.

[ + – ] Согласно данным ЕКА, большую часть из 30 тысяч этих астероидов обнаружили за последние 10 лет. Это стало возможным благодаря новым технологиям. Но ученые считают, что в космосе еще летает много околоземных астероидов, которые ждут своего открытия Фото: ScienceAlert

"Более 50% из этих 30 тысяч космических камней, которые летают рядом с Землей, ученые обнаружили, начиная с 2016 года. Это говорит о том, что наши технологии обнаружения совершенствуются. Мы уверены, что в Солнечной системе еще много не открытых околоземных объектов. Но новые телескопы и новые методы обнаружения позволяют предположить, что это только вопрос времени, когда мы их найдем", — говорит Ричард Мойссл из ЕКА.

[ + – ] На данный момент потенциальную опасность для планеты представляют 1425 астероидов, как считают ученые Фото: The Sun

По словам ученых, из всех обнаруженных на сегодня околоземных астероидов, 10 тысяч каменей имеют диаметр более 140 метров, а примерно 1000 астероидов – более 1 км в диаметре. По классификации NASA, такие астероиды представляют большую опасность для Земли, ведь их падение может вызвать настоящую катастрофу. На данный момент потенциальную опасность для планеты представляют 1425 астероидов, как считают ученые.

[ + – ] Околоземные астероиды составляют лишь небольшую часть всех астероидов, которые были обнаружены в Солнечной системе. А их уже более 1 миллиона Фото: SciTechDaily

Околоземные астероиды составляют лишь небольшую часть всех астероидов, которые были обнаружены в Солнечной системе. А их уже более 1 миллиона. Но учитывая то, что многие околоземные астероиды еще не открыты, то их количество может быть в 10 раз больше от известных на сегодня. Большинство астероидов, которые известны человечеству вращаются вокруг Солнца в поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером.

Самым первым околоземным астероидом, который был обнаружен астрономами, является камень под названием (433) Эрос. Его открыл еще в 1898 году немецкий ученый Карл Густав Витт. Этот астероид имеет необычную форму и его диаметр составляет примерно 17 км. Орбита Эроса находится на расстоянии в примерно 21 млн км от Земли, что в 54 раза дальше, чем расстояние до Луны от нашей планеты.

[ + – ] Самым первым околоземным астероидом, который был обнаружен астрономами, является камень под названием (433) Эрос. Его открыл еще в 1898 году немецкий ученый Карл Густав Витт Фото: NASA

Этот астероид примечателен еще и тем, что он стал первым космическим камнем, к которому прилетел для изучения космический аппарат. Этот аппарат под названием NEAR Shoemaker в 2000 году стал вращаться вокруг Эроса, а уже в 2001 году совершил на него посадку.

Ученые классифицируют астероиды как околоземные, если они вращаются вокруг Солнца на расстоянии в 1,3 астрономических единицы (а.е). 1 а.е – это расстояние от нашей планеты до Солнца, которое составляет примерно 150 млн км.

Ученые считают, что любой достаточно крупный астероид может нести угрозу для Земли. В NASA посчитали, что в среднем каждые 5 тысяч лет на Землю может упасть астероид размером с футбольное поле, а каждый миллион лет — астероид, который может уничтожить нашу цивилизацию.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили странное поведение опасного околоземного астероида Фаэтон, который постоянно набирает скорость.

Также Фокус писал о том, что миссия по изменению траектории полета околоземного астероида Диморф полностью увенчалась успехом.