Космический телескоп NASA сделал обзор всего видимого космоса: обнаружены ранее неизвестные объекты (видео)

Космический телескоп NEOWISE за 12 лет создал 18 карт видимого космоса, благодаря которым ученые могут увидеть, как происходят изменения во Вселенной с течением времени.

Related video

Телескоп NEOWISE, который работает в космосе с 2009 года собрал массу ценной информации о близлежащем космосе. В частности, он смог зафиксировать местоположение и яркость миллионов разных объектов. С помощью 18 карт космоса ученые из NASA создали по сути замедленную съемку космоса, которая показывает изменения, которые произошли за последние 10 лет, пишет SciTechDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Если посмотреть на ночное небо, то может показаться, что там ничего не меняется. Но на самом деле звезды рождаются и умирают, черные дыры поглощают звезды и происходит еще очень много изменений. С помощью таких обзоров мы можем понять, как меняется наша Вселенная и раскрыть ее секреты", — говорит Эми Майнцер из Университета штата Аризона в Тусоне.

[ + – ] Телескоп NEOWISE, который работает в космосе с 2009 года собрал массу ценной информации о близлежащем космосе. В частности, он смог зафиксировать местоположение и яркость миллионов разных объектов Фото: NASA

С самого начала данный космический телескоп имел названием WISE и с 2009 по 2011 годы он наблюдал за объектами вне пределов Солнечной системы в инфракрасном свете. Телескоп проводил наблюдения за звездами и близкими к нам галактиками. Но в 2011 году у обсерватории закончились охладители, необходимые для нормальной работы приборов с инфракрасным диапазоном света.

Но сами приборы могли и дальше работать, и наблюдать за другими объектами. Поэтому в 2013 году NASA назвало телескоп NEOWISE и теперь он стал наблюдать за околоземными астероидами и кометами. Несмотря на изменение задач, телескоп продолжал сканирование всего видимого космоса и эти данные использовали ученые для исследования объектов за пределами Солнечной системы.

В частности, телескоп смог обнаружить ранее неизвестные коричневые карлики в нашей галактике. Эти особые объекты являются несостоявшимися звездами, которые двигаются быстрее, чем обычные звезды. На расстоянии всего в 65 световых лет от Солнца телескоп обнаружил 260 коричневых карликов, а также объектов, которые называются Y-карлики, которые представляют собой самые холодные коричневые карлики.

[ + – ] С самого начала данный космический телескоп имел названием WISE и с 2009 по 2011 годы он наблюдал за объектами вне пределов Солнечной системы в инфракрасном свете. Телескоп проводил наблюдения за звездами и близкими к нам галактиками. Но в 2011 году у обсерватории закончились охладители, необходимые для нормальной работы приборов с инфракрасным диапазоном света Фото: NASA

Эти данные помогают ученым понять, какие именно объекты находятся рядом с нашим Солнцем. Также ученые получают информацию о том, насколько сильное звездообразование происходит в нашей галактике и как рано оно началось.

Наблюдение за изменением космоса в течение более десяти лет также способствовало изучению того, как формируются звезды. Космический телескоп NEOWISE может заглянуть сквозь пыль, которая окутывает протозвезды, которые скоро станут обычными звездами. С помощью телескопа ученые получили данные о формировании почти 1000 звезд.

Также в изначальном обзоре космического телескопа ученые обнаружили миллионы сверхмассивных черных дыр в центрах далеких галактик. Новый полный обзор видимого космоса позволил ученым звезды и черные дыры и то, что с ними происходило за последнее десятилетие. Это касается рождения и смерти звезд как в далеком, так и ближнем космосе.

Как уже писал Фокус, в Европейском космическом агентстве заявили о том, что на сегодняшний день уже обнаружено 30 000 околоземных астероидов. Но самое главное, что почти 1500 из них представляют угрозу для Земли.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Хаббл сделал удивительный снимок настоящей "сокровищницы" в космосе. Речь идет о шаровом звездном скоплении, в котором разные звезды сияют, как драгоценные камни.