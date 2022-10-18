Вибух у 2 млрд світлових років. Народження чорної діри вдарило по атмосфері Землі

Вчені за допомогою космічних телескопів змогли зафіксувати один із найпотужніших космічних вибухів в історії.

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Астрономи за допомогою космічних телескопів Swift та Fermi виявили дуже сильний космічний вибух. Вони дуже здивувалися, адже це була одна з найпотужніших вибухових подій з усіх, які будь-коли бачили вчені. З'ясувалося, що цей вибух був такий сильний, що навіть іонізував атмосферу Землі. І сталася ця подія на відстані 2 млрд світлових років від нас, пише Forbes.

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За словами Роберти Піллера з Політехнічного університету Барі, Італія, виявлений вибух є потужним викидом гамма-випромінювання або гамма-сплеск, який отримав назву GRB221009A.

"Цей викид енергії стався на відстані 2 млрд світлових років від нас і це набагато ближче, ніж зареєстровані раніше такі гамма-сплески. Водночас уже можна з упевненістю говорити, що викид енергії був набагато сильнішим, а сам вибух був набагато потужнішим, ніж в інших гамма-сплесків. Це одна з найзначніших таких космічних подій", — каже Піллера.

Цей потік гамма-випромінювання подолав 2 млрд світлових років, щоб досягти нашої планети. Тобто коли сталася вибухова подія, на Землі життя тільки зароджувалася.

[ + – ] Цей потік гамма-випромінювання подолав 2 млрд світлових років, щоб досягти нашої планети. Тобто, коли сталася вибухова подія, на Землі життя тільки зароджувалося Фото: Forbes

Наразі заведено вважати, що гамма-сплески з'являються тоді, коли помирають величезні зірки і відбувається вибух наднової або ще потужніший вибух — гіперновий. Такі вибухи призводять до появи нейтронних зірок чи чорних дір. Цей сигнал, прийнятий космічними телескопами, вчені інтерпретували як випромінювання молодої чорної діри, яка випускає струмені плазми в космос майже зі швидкістю світла.

"Цей сигнал, який ми виявили, можна було спостерігати протягом 10 годин і це пов'язано з тим, що джерело гама-випромінювання знаходилося набагато ближче, ніж інші джерела таких сигналів", — говорить Піллера.

Вчені вважають, що близька відстань і величезна сила призвели до того, що це випромінювання навіть іонізувало верхні шари атмосфери Землі. Таке відбувається, коли на Сонці трапляється дуже потужний спалах.

Дані з космічного телескопа Fermi показують, що фотони, які вилетіли в космос внаслідок вибуху, мали в 50 млн разів більше енергії, ніж звичайні фотони видимого світла. На щастя, завдяки магнітному полю Землі рекордний вибух не був загрозою для нашої планети.

Як уже писав Фокус, раніше австралійські вчені розповіли про цей космічний вибух, але тоді вони не змогли точно сказати, що стало джерелом одного з найпотужніших потоків гамма-випромінювання.

Також Фокус писав про те, що вчені побачили, як чорна діра "стріляє" плазмою по сусідній галактиці. Ця унікальна подія відбувається на відстані 1 млрд років. Чорна діра в центрі однієї галактики пронизує своїм потоком плазми іншу, більшу галактику.