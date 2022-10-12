У космосі виявили рекордний потік випромінювання: він з'явився внаслідок величезного вибуху

Учені зафіксували величезний спалах надзвичайно потужного випромінювання, який називається гамма-сплеск.

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Дослідники виявили дуже потужне випромінювання, яке вийшло від поки що невідомого джерела. Цей гамма-сплеск уже вважається рекордним, оскільки такої події астрономи ще не спостерігали, пише ScienceAlert.

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Астрономи виявили новий гамма-сплеск, який є одним із найсильніших вибухів у Всесвіті. Цей потік випромінювання, який з'явився в результаті вибуху, отримав назву GRB221009A. Його виявили набагато ближче, ніж подібні до нього події, на відстані в 2,4 млрд років, і потужність викинутої в космос енергії становить 18 тераелектронвольтів (ТеВ). Це вважається абсолютним рекордом для гамма-сплесків.

Учені вважають, що цей потік потужного випромінювання не становить небезпеки для Землі й водночас є найяскравішим гамма-сплеском, який коли-небудь бачили астрономи.

Гамма-випромінювання — це найенергійніша форма світла в Усесвіті. Це випромінювання утворюється внаслідок радіоактивного розпаду атомних ядер. А гамма-сплеск — це неймовірний за своїми масштабами вибух, під час якого всього за кілька секунд у космос виділяється стільки ж енергії, скільки наше Сонце могло б зробити за 10 млрд років.

[ + – ] Гамма-випромінювання — це найенергійніша форма світла в Усесвіті. Це випромінювання утворюється внаслідок радіоактивного розпаду атомних ядер. А гамма-сплеск — це неймовірний за своїми масштабами вибух, під час якого всього за кілька секунд у космос виділяється стільки ж енергії, скільки наше Сонце могло б зробити за 10 млрд років. Фото: NASA

Гамма-сплески бувають дуже короткі, тривалістю кілька секунд і дуже довгими, тривалістю кілька годин. Вони виникають у результаті або вибуху наднової (довгі гамма-сплески) або в результаті зіткнення двох нейтронних зірок (залишки масивних згаслих зірок, які закінчили своє життя внаслідок вибуху). Тоді виникають короткі гамма-сплески. Поки вчені точно не з'ясували, що викликало цей рекордний потік випромінювання.

За словами Джемми Андерсон із Університету Кертіна, що в Австралії, це була дійсно захоплива подія, яка, швидше за все, стала результатом вибуху наднової. Вчені вважають, що неймовірна потужність цього спалаху говорить про те, що це був дуже масштабний вибух, який стався в далекій галактиці, що сильно заповнена пилом.

На сьогодні вчені виявили лише кілька гамма-сплесків із випромінюванням у ТеВ-діапазоні, і це перший гамма-сплеск, енергія якого перевищує 10 ТеВ.

Щоб точно дізнатися причину появи цього спалаху випромінювання, вчені продовжують свої спостереження за цією ділянкою космосу. Так можна буде впевнено сказати, що стало джерелом потужного викиду енергії.

Як уже писав Фокус, учені виявили джерело таємничого гамма-сплеску в Сонячній системі та зробили неймовірне відкриття.