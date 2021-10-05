Дуже близько до Землі. Вчені виявили джерело таємничого гамма-сплеску в Сонячній системі

Сплеск гамма-випромінювання, який прилетів до нас із відстані в 13,4 млрд років, насправді мав зовсім інше джерело.

Одна з проблем, з якою стикаються вчені, — це правильне визначення відстані для випадкових короткочасних спалахів світла, таких як гамма-сплески. Тому важливе відкриття у сфері астрономії обернулося несподіваним викриттям, повідомляє Sciencealert.

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Навколоземний "гамма-сплеск"

Дві окремі групи астрономів у двох нових статтях виявили, що спалах під назвою GN-z11-flash має джерело, яке розташоване набагато ближче до Землі, ніж спочатку припустили вчені, які відкрили це явище. У статтях ідеться, що гамма-сплеском із далекої галактики виявилося відображення сонячного світла від покинутої на навколоземній орбіті космічної ракети.

Що кажуть учені?

В одній статті вчені на чолі з Чарльзом Стейнгардтом із Копенгагенського університету в Данії прийшли до висновку, що сигнал виник у межах Сонячної системи.

В іншій статті дослідники під керівництвом Міхала Михайлівського з Університету Адама Міцкевича в Польщі простежили сигнал до шматка космічного сміття в безпосередній близькості від спалаху — викинутого верхнього ступеня "Бриз-М" російської ракети "Протон".

У той же час учені на чолі з астрономом Ліньхуа Цзян із Інституту астрономії й астрофізики Кавлі в Китаї, які виявили GN-z11-flash і припустили, що це може бути гамма-сплеск, продовжують стверджувати, що сигнал виходить від набагато більш далекого джерела .

Головна проблема — правильно виміряти відстань

"Це звичайна проблема в астрономії. Часто важко правильно виміряти відстань. Об'єкт із заданою яскравістю може бути як близько, так і далеко. В обох випадках вони здаватимуться однаково яскравими. Розглянутий об'єкт виявився шматком космічного сміття, але його яскравість була рівною мірою співвідносна з величезним вибухом зірки на краю спостережуваного Всесвіту", — говорить Михайлівський.

[ + – ] Гамма-сплеск. Ілюстрація Фото: wikipedia

Як виявили GN-z11-flash?

Ліньхуа Цзян і його колеги виявили GN-z11-flash у 2017 році під час спостереження за далекою галактикою GN-z11 у ближньому інфрачервоному діапазоні за допомогою Обсерваторії Кека на Гаваях. Тоді вчені виявили короткий спалах тривалістю менше 245 секунд, який збігається з положенням галактики на небі.

Дослідники говорять, що це не міг бути ні супутник, ні, наприклад, мала планета, тому що під час спостережень ці об'єкти не потрапили в огляд цієї частини неба. Тому вони зробили висновок, що це ультрафіолетовий спалах, пов'язаний із гамма-сплеском від GN-z11.

[ + – ] Обсерваторія Кека. Фото: wikipedia

Доводи викривачів

Учені, які зробили нове відкриття, говорять, що має дуже пощастити для того, щоб виявити такий гамма-сплеск із раннього Всесвіту, з огляду на той факт, що їх виявили зовсім небагато.

"Ми вирішили виключити будь-які альтернативні джерела походження цього спалаху, — говорить Стейнгард. — Вивчивши багато даних, ми прийшли до висновку, що штучний або природний об'єкт є імовірнішим джерелом цього явища".

Міхаловський і його колеги виявили, що ступінь ракети "Протон" перебував на відстані 13 758 кілометрів від Землі і мав з'явитися в полі зору телескопа, коли був виявлений спалах.

[ + – ] Ракета "Протон". Фото: wikipedia

Тверде китайське "Не віримо"

Але Цзян і його колеги не згодні з новим дослідженням. Вони кажуть, що профіль спалаху відрізняється від спалахів від об'єктів, які розташовані поруч із Землею. За їхніми розрахунками, ступінь ракети "Бриз-М" не перебував в області огляду. Нові розрахунки показують, що спочатку вчені зробили правильний висновок.

Гамма-сплески

Гамма-сплески — це найсильніші та найяскравіші вибухи у Всесвіті, які, як вважається, генеруються при утворенні чорних дір. Незважаючи на те, що вони тривають всього кілька секунд, гамма-сплески виробляють стільки ж енергії, скільки Сонце випромінює за всі 10 мільярдів років свого існування.

Загадкові явища були вперше помічені в 1967 році супутником ВВС США під назвою Vela.

Лише в 1991 році в космос відправилася обсерваторія Комптон, яка почала виявляти нові гамма-сплески. Тоді астрономи дізналися, що вони приходять із усіх частин Всесвіту. Також учені виявили, що існує два види гамма-сплесків: ті, які тривають від 2 до 30 секунд, і ті, які з'являються у вигляді спалаху тривалістю менше 2 секунд.

За останні 15 років учені дізналися трохи більше про гамма-сплески, хоча потрібні додаткові дослідження за допомогою потужних космічних телескопів.