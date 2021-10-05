Очень близко к Земле. Ученые обнаружили источник таинственного гамма-всплеска в Солнечной системе

Всплеск гамма-излучения, который прилетел к нам с расстояния в 13,4 млрд лет, на самом деле имел совсем другой источник.

Одна из проблем, с которой сталкиваются ученые – это правильное определение расстояния для случайных кратковременных вспышек света, таких как гамма-всплески. Поэтому важное открытие в сфере астрономии обернулось неожиданным разоблачением, сообщает Sciencealert.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Околоземный "гамма-всплеск"

Две отдельные группы астрономов в двух новых статьях обнаружили, что вспышка под названием GN-z11-flash имеет источник, который находится гораздо ближе к Земле, чем изначально предположили открывшие данное явление ученые. В статьях говорится, что гамма-всплеском из далекой галактики оказалось отражение солнечного света от брошенной на околоземной орбите космической ракеты.

Что говорят ученые?

В одной статье ученые во главе с Чарльзом Стейнхардтом из Копенгагенского университета в Дании пришли к выводу, что сигнал возник в пределах Солнечной системы.

В другой статье исследователи под руководством Михала Михаловского из Университета Адама Мицкевича в Польше проследили сигнал до куска космического мусора в непосредственной близости от вспышки — выброшенной верхней ступени "Бриз-М" российской ракеты "Протон".

В то же время ученые, во главе с астрономом Линьхуа Цзян из Института астрономии и астрофизики Кавли в Китае, которые обнаружили GN-z11-flash и предположили, что это может быть гамма-всплеск, продолжают утверждать, что сигнал исходит от гораздо более далекого источника.

Главная проблема – правильно измерить расстояние

"Это обычная проблема в астрономии. Часто трудно правильно измерить расстояние. Объект с заданной яркостью может быть, как близко, так и далеко. В обоих случаях они будут казаться одинаково яркими. Рассматриваемый объект оказался куском космического мусора, но его яркость был в равной степени соотносима с огромным взрывом звезды на краю наблюдаемой Вселенной", — говорит Михайловский.

[ + – ] Гамма-всплеск. Иллюстрация Фото: wikipedia

Как обнаружили GN-z11-flash?

Линьхуа Цзян и его коллеги обнаружили GN-z11-flash в 2017 году во время наблюдения за далекой галактикой GN-z11 в ближнем инфракрасном диапазоне с помощью Обсерватории Кека на Гавайях. Тогда ученые обнаружили короткую вспышку продолжительностью менее 245 секунд, совпадающую с положением галактики на небе.

Исследователи говорят, что это не мог быть ни спутник, ни, например, малая планета, потому как во время наблюдений эти объекты не попали в обзор этой части неба. Поэтому они сделали вывод, что это ультрафиолетовая вспышка, связанная с гамма-всплеском от GN-z11.

[ + – ] Обсерватория Кека. Фото: wikipedia

Доводы разоблачителей

Ученые, которые сделали новое открытие говорят, что должно очень повезти для того, чтобы обнаружить такой гамма-всплеск из ранней Вселенной, учитывая тот факт, что их обнаружили совсем немного.

"Мы решили исключить любые альтернативные источники происхождения данной вспышки", — говорит Стейнхард. "Изучив многие данные, мы пришли к выводу, что искуственный или природный объект является более вероятным источником этого явления".

Михаловский и его коллеги обнаружили, что ступень ракеты "Протон" находилась на расстоянии 13 758 километров от Земли и должна была появиться в поле зрения телескопа, когда была обнаружена вспышка.

[ + – ] Ракета "Протон". Фото: wikipedia

Твердое китайское "Не верим"

Но Цзян и его коллеги не согласны с новым исследованием. Они говорят, что профиль вспышки отличается от вспышек от объектов, которые находятся рядом с Землей. По их расчетам ступень ракеты "Бриз-М" не находилась в области обзора. Новые расчеты показывают, что изначально ученые сделали правильный вывод.

Гамма-всплески

Гамма-всплески — это самые сильные и яркие взрывы во Вселенной, которые, как считается, генерируются при образовании черных дыр. Несмотря на то, что они длятся всего несколько секунд, гамма-всплески производят столько же энергии, сколько Солнце излучает за все 10 миллиардов лет своего существования.

Загадочные явления были впервые замечены в 1967 году спутником ВВС США под названием Vela.

Лишь в 1991 году в космос отправилась обсерватория Комптон, которая начала обнаруживать новые гамма-всплески. Тогда астрономы узнали, что они приходят со всех частей Вселенной. Также ученые обнаружили, что существует два вида гамма-всплесков: те, которые продолжаются от 2 до 30 секунд, и те, которые появляются в виде вспышки длительностью менее 2 секунд.

За последние 15 лет ученые узнали немного больше о гамма-всплесках, хотя требуются дополнительные исследования с помощью мощных космических телескопов.