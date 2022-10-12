В космосе обнаружен рекордный поток излучения: он появился в результате огромного взрыва

Ученые зафиксировали огромную вспышку чрезвычайно мощного излучения, которая называется гамма-всплеск.

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Исследователи обнаружили очень мощное излучение, которое вышло от пока неизвестного источника. Этот гамма-всплеск уже считается рекордным, так как подобного события астрономы еще не наблюдали, пишет ScienceAlert.

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Астрономы обнаружили новый гамма-всплеск, который является одним из самых сильных взрывов во Вселенной. Этот поток излучения, который появился в результате взрыва получил название GRB221009A. Его обнаружили намного ближе, чем подобные ему события, на расстоянии в 2,4 млрд лет и мощность выброшенной в космос энергии составляет 18 тераэлектронвольт (ТэВ). Это считается абсолютным рекордом для гамма-всплесков.

Ученые считают, что этот поток мощного излучения не представляет опасности для Земли и в то же время является самым ярким гамма-всплеском, который когда-либо видели астрономы.

Гамма-излучение — это самая энергичная форма света во Вселенной. Это излучение появляется в результате радиоактивного распада атомных ядер. А гамма-всплеск — это невероятный по своим масштабам взрыв, во время которого всего за несколько секунд в космос выделяется столько же энергии, сколько наше Солнце могло бы произвести за 10 млрд лет.

[ + – ] Гамма-излучение — это самая энергичная форма света во Вселенной. Это излучение появляется в результате радиоактивного распада атомных ядер. А гамма-всплеск — это невероятный по своим масштабам взрыв, во время которого всего за несколько секунд в космос выделяется столько же энергии, сколько наше Солнце могло бы произвести за 10 млрд лет Фото: NASA

Гамма-всплески бывают очень короткие, длительностью в несколько секунд и очень длинными, длительностью в несколько часов. Они возникают в результате либо взрыва сверхновой (длинные гамма-всплески), либо в результате столкновения двух нейтронных звезд (остатки массивных потухших звезд, которые закончили свою жизнь в результате взрыва). Тогда возникают короткие гама-всплески. Пока ученые точно не выяснили, что же вызвало этот рекордный поток излучения.

По словам Джеммы Андерсон из Университета Кертина, Австралия, это было действительно захватывающее событие, которое скорее всего, стало результатом взрыва сверхновой. Ученые считают, что невероятная мощность этой вспышки говорит о том, что это был очень масштабный взрыв, который произошел в далекой галактике, сильно заполненной пылью.

На сегодняшний день ученые обнаружили всего несколько гамма-всплесков с излучением в ТэВ-диапазоне и это первый гамма-всплеск, энергия которого превышает 10 ТэВ.

Чтобы точно узнать причину появления этой вспышки излучения ученые продолжают свои наблюдения за этим участком космоса. Таким образом можно будет с уверенность сказать, что стало источником мощного выброса энергии.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили источник таинственного гамма-всплеска в Солнечной системе и сделали невероятное открытие.