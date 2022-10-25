Ейнштейн знову мав рацію. Знайдено чорну діру, яка не вписується в моделі Всесвіту

Це найунікальніший об'єкт із будь-коли виявлених і його поведінку передбачав ще Альберт Ейнштейн.

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Учені зафіксували дуже незвичайні рухи, що крутяться, в орбітах двох чорних дір, які проходять стадію злиття. І це екзотичне явище передбачено загальною теорією відносності. Але швидкість обертання однієї з чорних дір настільки висока, що, або вона дійсно є дуже рідкісним об'єктом, або це означає, що наш Всесвіт ще більш незвичайний, ніж передбачалося, пише SciTechDaily.

Учені з Університету Кардіффа вперше виявили явище, яке відоме, як прецесія, у чорних дірах, коли вони закручуються у 10 млрд разів швидше, ніж бачили астрономи до цього.

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Прецесія — це явище, під час якого вісь обертання об'єкта змінює свій напрямок у просторі. Такий ефект можна спостерігати у звичайної дзиґи, яка швидко обертається, і в той же час розгойдується раз на кілька секунд. Але найшвидшим явищем прецесії, яке був виявлене раніше, було розгойдування орбіти подвійних пульсарів (вид нейтронних зірок). У них прецесія займає понад 75 років. Але в системі з двох чорних дірок, які отримали назву GW200129, одна з них прецесує кілька разів на секунду, а це 10 млрд разів швидше, ніж показували будь-які подібні виміри.

[ + – ] Учені виявили дуже незвичайні рухи, що крутяться, в орбітах двох чорних дір, які проходять стадію злиття. І це екзотичне явище передбачено загальною теорією відносності. Але швидкість обертання однієї з чорних дірок настільки висока, що, або вона дійсно є дуже рідкісним об'єктом, або це означає, що наш Всесвіт ще більш незвичайний, ніж передбачалося Фото: Seneca-Guns

Ці дві чорні діри вчені помітили за допомогою детекторів гравітаційних хвиль, що виділяються під час зіткнення чорних дір. Вимірювання показали, що одна з чорних дір приблизно в 40 разів важча за Сонце і є чорною дірою, що швидко обертається, яку бачили до цього. Також ця чорна діра настільки спотворила простір і час, що вся орбіта системи з двох чорних дір хіба що розгойдується вперед і назад. Така прецесія була передбачена ще Альбертом Ейнштейном.

"Ми підозрювали, що така подія може відбуватися з чорними дірами і через 7 років після першого виявлення гравітаційних хвиль, ми зробили важливе відкриття", — говорить Марк Ханнем з Університету Кардіффа.

За словами вчених, до цього більшість чорних дірок, які вдалося виявити, оберталися дуже повільно. Але чорна діра у виявленій подвійній системі об'єктів, що зливаються, обертається майже із фізично максимально можливою швидкістю.

[ + – ] Вимірювання показали, що одна з чорних дір приблизно в 40 разів важча за Сонце і є чорною дірою, що швидко обертається, яку бачили до цього. Також ця чорна дірка настільки спотворила простір і час, що вся орбіта системи з двох чорних дірки хіба що розгойдується вперед і назад Фото: Express

"Наші моделювання показують, що це надзвичайно рідкісна подія, яку ми побачили в цій системі. А може нам потрібно міняти наші моделі? Можливо Всесвіт ще більш дивне місце, ніж ми припускали і нам потрібно міняти наші уявлення про нього?" — задається питанням Ханнем.

Уся надія вчених зараз на детектори гравітаційних хвиль, які проходять модернізацію та розпочнуть нові спостереження у 2023 році. Вони зможуть виявити ще сотні зіткнень чорних дірок і зможуть дати відповідь вченим, чи є ця поведінка чорної діри чимось дуже рідкісним, чи дійсно потрібно змінювати уявлення про Всесвіт.

Фокус уже писав про те, що нове відкриття вчених вказує на те, що вони виявили можливо найближчу до Землі чорну діру. Потрібні додаткові дослідження, адже попередні кандидати на це звання вже втратили свій титул, оскільки виявилися не чорними дірами.

Також Фокус писав про те, що "жахлива дія на відстані" може створити паралельний Всесвіт і вчені пояснили, як це може статися.