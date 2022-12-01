Путешествие через пространство-время с помощью червоточины: ученые создали такой проход

Физически такой червоточины пока не существует, но по словам ученых, нужно с чего-то начинать.

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Червоточины или кротовые норы являют собой разрыв в ткани пространства-времени и соответствуют общей теории относительности Эйнштейна. То есть теоретически такие проходы между двумя точками в пространстве-времени могут существовать. Но их пока никто не видел, а уж тем более не создавал. Но американские физики заявили, что они смогли создать такую червоточину без разрыва в ткани пространства-времени. Как это произошло, пишет The Guardian.

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Ученые из Национальной ускорительной лаборатория им. Энрико Ферми, США (часто просто это учреждение называют Фермилаб), смогли смоделировать с помощью квантового компьютера небольшую червоточину. То есть физически такого прохода не существует, но ученые заявили, что они создали нечто, что теоретически можно назвать кротовой норой.

С помощью квантового компьютера физики создали модели двух маленьких черных дыр и передали сообщение между ними через своеобразный проход в ткани пространства-времени. Благодаря передаче сигнала между черными дырами появилась проходимая червоточина, но в ходе эксперимента ученые не создали физически существующего тоннеля между двумя точками в пространстве и времени.

[ + – ] Червоточины или кротовые норы являют собой разрыв в ткани пространства-времени и соответствуют общей теории относительности Эйнштейна. То есть теоретически такие проходы между двумя точками в пространстве-времени могут существовать. Но их пока никто не видел, а уж тем более не создавал. Но американские физики заявили, что они смогли создать такую червоточину без разрыва в ткани пространства-времени Фото: space.com

О том, что такие тоннели могут существовать говорили еще физики Альберт Эйнштейн и Натан Розен и они не противоречат основным постулатам общей теории относительности Эйнштейна. По словам Джозефа Ликкена из Фермилаб, в рамках эксперимента удалось создать нечто, что по предполагаемым свойствам можно назвать похожим на кротовую нору.

В научной фантастике авторы таких произведений используют червоточины для перемещений своих героев из одной галактики в другую. И теоретически это действительно возможно, но пока человечество не встретило нигде в космосе признаки существования таких тоннелей.

По словам Марии Спиропулу из Калифорнийского технологического института в ходе эксперименты удалось создать так называемую "детскую" червоточину, то есть очень крошечный смоделированный проход. Но теперь физики хотят создать более крупную, "взрослую" кротовую нору.

В то же время физики, которые не принимали участие в эксперименте в один голос заявляют, что рано еще радоваться, ведь физически червоточину создать так и не удалось, хотя это первый шаг к возможным будущим открытиям.

"Этот смоделированный эксперимент по созданию тоннеля в пространстве-времени настолько прост, что такую демонстрацию можно было провести и с помощью обычной бумаги и карандаша", — говорит Дэниел Харлоу Массачусетского технологического института.

[ + – ] Наглядный пример работы червоточины можно продемонстрировать, если взять лист бумаги, нарисовать в разных его концах две точки, затем свернуть этот лист пополам и проткнуть его в соприкасающихся точках карандашом. Именно так и работает кротовая нора, то есть из одной точки в другую можно попасть очень быстро, не преодолевая огромное расстояние в космосе и не теряя огромное количество времени Фото: sciencefocus.com

Физик имеет в виду то, что наглядный пример работы червоточины можно продемонстрировать, если взять лист бумаги, нарисовать в разных его концах две точки, затем свернуть этот лист пополам и проткнуть его в соприкасающихся точках карандашом. Именно так и работает кротовая нора, то есть из одной точки в другую можно попасть очень быстро, не преодолевая огромное расстояние в космосе и не теряя огромное количество времени.

"Данный эксперимент не показал ничего нового, чего мы еще не знали о квантовой гравитации. Н ос другой стороны, это важное техническое достижение потому как если мы можем создать нечто подобное, то таким образом можно смоделировать и другие составляющие теории квантовой гравитации", — говорит Харлоу.

Теория квантовой гравитации еще до конца не построена и ученые пытаются приблизится к этому открытию. Эта теория должна объяснить все происходящее во Вселенной.

"Конечно, мы признаем, что до создания тоннелей в пространстве-времени, с помощью которых можно было бы отправлять людей или других живых существ в другие точки космоса, еще далеко. Я бы сказал очень далеко. Но наши результаты являются первым шагом и нужно с чего-то начинать", — говорит Ликкен.

Кстати сам термин червоточина впервые придумал для таких космических порталов еще в 1950-х года физик Джон Уилер.

Фокус уже писал о том, что согласно недавнему исследованию, на самом деле червоточины уже давно обнаружены. Но дело в том, что их могут путать с черными дырами.

Также Фокус писал о еще одном эксперименте, в ходе которого физики смогли создать черную дыру, которая доказала теорию, предложенную Стивеном Хокингом.