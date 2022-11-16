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Технологии и наука

В лаборатории была создана черная дыра: она доказала теорию Стивена Хокинга

черная дыра
Фото: ScienceAlert | Ученые создали в лаборатории черную дыру

Новый эксперимент показал, что теоретическое излучение Хокинга, которое выпускает черна дыра не только существует, но и имеет свои особенности.

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Ученые из Амстердамского университета, Нидерланды, создали в лаборатории аналог черной дыры. Они использовали цепочку атомов, чтобы создать подобие горизонта событий этого объекта. В результате они наблюдали излучение, которое похоже на излучение Хокинга, то есть вылет частиц, которые появились в результате возмущений квантовых флуктуаций, вызванных испарением черной дыры, пишет ScienceAlert.

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Черные дыры являются не только самыми странными объектами в космосе, но и одними из самых плотных, которые имеют огромную массу. В каждой черной дыре существует определенная граница – горизонт событий, преодолевая которую ни одна частица, даже со скоростью света не может вылететь обратно из черной дыры. Никто точно не знает, что происходит с веществом, которое попало в черную дыру и на этот счет существует много теорий.

Но в 1974 году физик Стивен Хокинг предположил, что прерывания квантовых флуктуаций, которое вызвано горизонтом событий, приводит к появлению излучения, очень похожего на тепловое излучение. Это явление в последствии назвали излучением Хокинга и оно остается только теоретическим, ведь оно слишком слабое, чтобы его можно было обнаружить. Но свойства этого излучения можно изучить, если создать аналог черной дыры в лаборатории. Квантовые флуктуации в квантовой механике – это любое отклонение от среднего значения величины, которая характеризует большое количество взаимодействующих частиц.

По словам ученых, исследование черных дыр может помочь в построении теории квантовой гравитации. Но проблема в том, что эта теория пытается соединить разные концепции описания Вселенной – общую теорию относительности Эйнштейна и квантовую механику. Последняя описывает эволюцию элементарных частиц на фоне внешнего пространства-времени, а в теории относительности внешнего пространства-времени нет. Оно само по себе является составляющей теории и зависит от характеристик этих элементарных частиц. Тем не менее квантовая теория гравитации могла бы полностью описать все происходящее во Вселенной.

Черная дыра Fullscreen
По словам ученых, исследование черных дыр может помочь в построении теории квантовой гравитации. Но проблема в том, что эта теория пытается соединить разные концепции описания Вселенной – общую теорию относительности Эйнштейна и квантовую механику
Фото: New Atlas

Что касается нового эксперимента с черной дырой, то ученые использовали цепочку атомов, чтобы создать подобие горизонта событий этого объекта. Во время перемещения частиц через эту границу, физики могли заставить исчезнуть их определенные свойства.

В результате это привело к тому, что температура этой среды повысилась, что и предсказывали предположения Хокинга. По словам ученых, запутанность частиц, которые пересекают горизонт событий, играет важную роль в создании этого излучения. Также эксперимент показал, что излучение Хокинга является похожим на тепловое излучение только в определенных ситуациях и когда меняется искривление пространства-времени из-за гравитации.

Пока не ясно, как новые данные можно применить к теории квантовой гравитации, но моделирование ученых предлагает способ изучения появления излучения Хокинга в среде, на которую не влияет динамика формирования черной дыры. По словам ученых, его можно использовать в самых разных экспериментальных установках.

Стоит заметить, что уже не в первый раз ученые создают аналог черной дыры в лаборатории. Как уже писал Фокус, еще три года назад ученые также провели подобный эксперимент. Но он отличался от описанного выше.

Подробнее об излучении Хокинга и о том, как ученые обнаружили новые свойства черных дыр, Фокус уже писал.

Также Фокус о том, что ученые предполагают, что им удалось разгадать парадокс черной дыры Стивена Хокинга.

Напоминаем, что Фокус уже писал о самых необычных теориях Стивена Хокинга, которые впоследствии нашли свое подтверждение.