Сбылось предсказание Хокинга. Ученые впервые обнаружили новые свойства черных дыр

Английские физики доказали, что эти объекты имеют температуру и оказывают давление на окружающую среду.

Еще в 1974 году Стивен Хокинг заявил, что черные дыры испускают тепловое излучение. До этого считалось, что черные дыры инертны, ведь они являются последней стадией умирающей звезды. Ученые из Университета Сассекса, Великобритания, доказали, что на самом деле черные дыры еще сложнее и у них есть не только температура, но и давление, сообщает sussex.ac.uk

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Исследуя энтропию черных дыр, ученые Ксавье Кальмет и Фолкерт Кейперс пришли к выводу, что квантовая гравитация может приводить к давлению в черных дырах.

По словам ученых, то что черные дыры имеют давление и температуру является не только захватывающим, но и неожиданным открытием.

Теория Хокинга о том, что черные дыры не совсем черные, а имеют спектр излучения похожий на спектр излучения черного тела. Поэтому черные дыры являются идеальными объектами для изучения взаимодействия квантовой механики, гравитации и термодинамики.

Если говорить о черных дырах только с точки зрения общей теории относительности, то в их центре законы физики должны нарушаться. По словам ученых, когда квантовая теория поля будет включена в общую теорию относительности, можно будет совсем по-другому взглянуть на природу черных дыр.

По словам ученых, несмотря на то, что давление, оказываемое черной дырой, небольшое, тот факт, что оно присутствует, открывает двери для новых исследований в астрофизике, физике элементарных частиц и квантовой физике.

"Наше открытие проливает новый свет на квантовую природу черных дыр", — говорят ученые.

Излучение Хокинга — это тепловое излучение, которое, согласно теории, высвобождается вблизи горизонта событий черной дыры из-за релятивистских квантовых эффектов. Излучение Хокинга уменьшает массу и энергию вращения черных дыр и, следовательно, также теоретически вызывает испарение черных дыр. Из-за этого ожидается, что черные дыры, которые не набирают массу другими способами, уменьшатся и в конечном итоге исчезнут. Для всех, кроме самых маленьких черных дыр, это произойдет очень медленно. Температура излучения обратно пропорциональна массе черной дыры, поэтому предполагается, что очень маленькие черные дыры являются более крупными источниками излучения, чем более крупные черные дыры, и должны рассеиваться быстрее.