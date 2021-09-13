Збулося пророцтво Гокінга. Вчені вперше виявили нові властивості чорних дір

Англійські фізики довели, що ці об'єкти мають температуру й чинять тиск на навколишнє середовище.

Ще в 1974 році Стівен Гокінг заявив, що чорні діри випускають теплове випромінювання. До цього вважалося, що чорні діри інертні, адже вони є останньою стадією вмираючої зірки. Вчені з Університету Сассекса, Великобританія, довели, що насправді чорні діри ще складніші, і в них є не тільки температура, але й тиск, повідомляє sussex.ac.uk

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Досліджуючи ентропію чорних дір, учені Ксав'є Кальмет і Фолкерт Кейперс дійшли висновку, що квантова гравітація може призводити до тиску в чорних дірах.

За словами вчених, те, що чорні діри мають тиск і температуру, є не тільки захоплюючим, але й несподіваним відкриттям.

Теорія Гокінга про те, що чорні діри не зовсім чорні, а мають спектр випромінювання, схожий на спектр випромінювання абсолютно чорного тіла. Тому чорні діри є ідеальними об'єктами для вивчення взаємодії квантової механіки, гравітації та термодинаміки.

Якщо говорити про чорні діри тільки з точки зору загальної теорії відносності, то в їхньому центрі закони фізики повинні порушуватися. За словами вчених, коли квантова теорія поля буде включена в загальну теорію відносності, можна буде зовсім по-іншому поглянути на природу чорних дір.

За словами вчених, незважаючи на те, що тиск, який чиниться чорною дірою, невеликий, той факт, що він присутній, відкриває двері для нових досліджень в астрофізиці, фізиці елементарних частинок і квантовій фізиці.

"Наше відкриття проливає нове світло на квантову природу чорних дір", — говорять учені.

Випромінювання Гокінга — це теплове випромінювання, яке, відповідно до теорії, вивільняється поблизу горизонту подій чорної діри через релятивістські квантові ефекти. Випромінювання Гокінга зменшує масу й енергію обертання чорних дір і, отже, також теоретично викликає випаровування чорних дір. Через це очікується, що чорні діри, які не набирають масу іншими способами, зменшаться і в кінцевому підсумку зникнуть. Для всіх, крім найменших чорних дір, це станеться дуже повільно. Температура випромінювання обернено пропорційна масі чорної діри, тому передбачається, що дуже маленькі чорні діри є більшими джерелами випромінювання, ніж більші чорні діри, і повинні розсіюватися швидше.