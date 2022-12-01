Подорож через простір-час за допомогою кротовини: вчені створили такий прохід

Фізично такої кротовини поки що не існує, але, за словами вчених, треба з чогось починати.

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Кротовини або кротові нори являють собою розрив у тканині простору-часу та відповідають загальній теорії відносності Ейнштейна. Тобто теоретично такі проходи між двома точками у просторі-часі можуть існувати. Але їх поки що ніхто не бачив, а тим більше не створював. Але американські фізики заявили, що вони змогли створити таку кротовину без розриву в тканині простору-часу. Як це сталося, пише The Guardian.

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Вчені з Національної прискорювальної лабораторії ім. Енріко Фермі, США (часто просто цей заклад називають Фермілаб), змогли змоделювати за допомогою квантового комп'ютера невелику кротовину. Тобто фізично такого проходу не існує, але вчені заявили, що вони створили щось, що теоретично можна назвати норою крота.

За допомогою квантового комп'ютера фізики створили моделі двох маленьких чорних дірок та передали повідомлення між ними через своєрідний прохід у тканині простору-часу. Завдяки передачі сигналу між чорними дірами з'явилася кротовина з проходом, але під час експерименту вчені не створили фізично наявного тунелю між двома точками в просторі й часі.

[ + – ] Кротовини або кротові нори являють собою розрив у тканині простору-часу та відповідають загальній теорії відносності Ейнштейна. Тобто теоретично такі проходи між двома точками у просторі-часі можуть існувати. Але їх поки що ніхто не бачив, а тим більше не створював. Але американські фізики заявили, що вони змогли створити таку кротовину без розриву в тканині простору-часу. Фото: space.com

Про те, що такі тунелі можуть існувати, говорили ще фізики Альберт Ейнштейн і Натан Розен і вони не суперечать основним постулатам загальної теорії відносності Ейнштейна. За словами Джозефа Ліккена з Фермілаб, в межах експерименту вдалося створити щось, що за передбачуваними властивостями можна назвати схожим на кротову нору.

У науковій фантастиці автори таких творів використовують кротовини для переміщень своїх героїв з однієї галактики до іншої. І теоретично це справді можливо, але поки що людство не зустріло ніде в космосі ознак існування таких тунелів.

За словами Марії Спіропулу з Каліфорнійського технологічного інституту під час експериментів вдалося створити так звану "дитячу" кротовину, тобто дуже крихітний змодельований прохід. Але тепер фізики хочуть створити більшу, "дорослу" кротову нору.

Водночас фізики, які не брали участь в експерименті в один голос заявляють, що рано ще радіти, адже фізично кротовину створити так і не вдалося, хоча це перший крок до можливих майбутніх відкриттів.

"Цей змодельований експеримент зі створення тунелю у просторі-часі настільки простий, що таку демонстрацію можна було провести й за допомогою звичайного паперу та олівця", — говорить Деніел Гарлоу Массачусетського технологічного інституту.

[ + – ] Наочний приклад роботи кротовини можна продемонструвати, якщо взяти аркуш паперу, намалювати в різних його кінцях дві точки, потім згорнути цей лист навпіл і проткнути його в точках олівцем, що стикаються. Саме так і працює кротова нора, тобто з однієї точки до іншої можна потрапити дуже швидко, не долаючи величезну відстань у космосі і не втрачаючи величезну кількість часу Фото: sciencefocus.com

Фізик має на увазі те, що наочний приклад роботи кротовини можна продемонструвати, якщо взяти аркуш паперу, намалювати в різних його кінцях дві точки, потім згорнути цей лист навпіл і проткнути його в точках олівцем, що стикаються. Саме так і працює кротова нора, тобто з однієї точки до іншої можна потрапити дуже швидко, не долаючи величезну відстань у космосі й не втрачаючи величезну кількість часу.

"Цей експеримент не показав нічого нового, чого ми ще не знали про квантову гравітацію. Але з іншого боку, це важливе технічне досягнення, тому що якщо ми можемо створити щось подібне, то так можна змоделювати й інші складові теорії квантової гравітації", — каже Гарлоу.

Теорія квантової гравітації ще до кінця не побудована і вчені намагаються наблизитись до цього відкриття. Ця теорія повинна пояснити все, що відбувається у Всесвіті.

"Звичайно, ми визнаємо, що до створення тунелів у просторі-часі, за допомогою яких можна було б відправляти людей або інших живих істот в інші точки космосу, ще далеко. Я сказав би дуже далеко. Але наші результати є першим кроком і потрібно з чогось починати", — каже Ліккен.

До речі, сам термін кротовина вперше вигадав для таких космічних порталів ще в 1950-х фізик Джон Вілер.

Фокус вже писав про те, що згідно з недавнім дослідженням, насправді кротовини вже давно виявлені. Але річ у тому, що їх можуть плутати з чорними дірами.

Також Фокус писав про ще один експеримент, під час якого фізики змогли створити чорну діру, яка довела теорію, запропоновану Стівеном Гокінгом.