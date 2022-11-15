Кротовини насправді вже виявлені: ми можемо їх плутати з іншим космічним об'єктом

Нова теорія передбачає, що своєрідні мости через простір-час можуть виглядати як звичайна чорна діра.

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Фізики вже давно запитують: чи можуть існувати кротовини або кротові нори? Це своєрідний прохід, який з'єднує дві далекі точки у просторі та часі. Деякі вчені вважають, що теоретично такі тунелі у космосі можуть існувати. Ще на початку 20 століття фізики Альберт Ейнштейн і Натан Розен припустили, що кротовину можна створити за допомогою чорної діри та так званої білої діри. Цю ідею знову розглянули вчені з Софійського університету у Болгарії. Вони вважають, що такі проходи в космосі вже були виявлені, але їх важко відрізнити від звичайної чорної діри, пише ScienceAlert.

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Сучасні теорії, засновані на припущеннях Ейнштейна, свідчать, що існування кротовин не суперечить відомим законам гравітації. Щоб наочно продемонструвати, чим є кротовина, можна взяти звичайний аркуш паперу і скласти його навпіл. Потім потрібно взяти звичайну кулькову ручку та проткнути цей лист. Все, кротовина готова. У цьому випадку аркуш паперу є тканиною простору-часу, і відстань між двома точками на розгорнутому аркуші можна подолати дуже швидко, якщо ці дві точки знаходяться поряд.

[ + – ] Сучасні теорії, засновані на припущеннях Ейнштейна, свідчать, що існування кротовин не суперечить відомим законам гравітації Фото: space.com

Фізики з Софійського університету у Болгарії вважають, що кротовини можуть виглядати так само як і звичайні чорні діри. Тобто це можуть бути ті білі діри, про які говорив Ейнштейн. Просто вони виглядають як знамениті космічні монстри, але насправді всередині вони мають той самий прохід через простір-час.

Вчені вважають, що за певних обставин матерія може пройти через цей прохід і вийти з іншого кінця з більш менш неушкодженою інформацією.

Речовина, що потрапляє у звичайну чорну діру, крутиться навколо неї до того, як зникнути назавжди. Так навколо чорної діри утворюється акреційний диск з речовини з дуже високою температурою, яка створює потужне випромінювання. Завдяки цьому можна побачити чорні діри.

[ + – ] Фізики з Софійського університету у Болгарії вважають, що кротовини можуть виглядати так само, як і звичайні чорні діри Фото: NASA

За словами вчених, якщо чорна діра є кротовиною, то це світло матиме відмінні характеристики. Хоча їх дуже важко виявити. Але це не означає, що це неможливо.

Нова теорія говорить про те, що кротовини можуть ховатися в більшості чорних дірок у Всесвіті. Але побачити ці кротові нори можна за допомогою гравітаційного лінзування. Цей спосіб виявлення далеких космічних об'єктів полягає в тому, що знаходиться між спостерігачем і в такому випадку чорною дірою, інший об'єкт викривлятиме світло, що походить від неї.

Саме спотворення світла може показати відмінності між звичайною чорною дірою та чорною діркою, яка має вихід в іншій точці космосу. Вчені припускають, що можна побачити світло, що проходить через кротовину.

Фокус вже писав про те, що французький фізик припустив, що між чорними дірами можуть існувати стабільні проходи, які поєднують простір і час.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що для створення кротовин необхідний екзотичний вид матерії, який можна створити штучним шляхом.