Червоточины на самом деле уже обнаружены: мы можем их путать с другим космическим объектом

Новая теория предполагает, что своеобразные мосты через пространство-время могут выглядеть как обычная черная дыра.

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Физики уже давно задаются вопросом: могут ли существовать червоточины или кротовые норы? Это своеобразный проход, который соединяет две далекие точки в пространстве и времени. Некоторые ученые считают, что теоретически такие туннели в космосе могут существовать. Еще в начале 20 века физики Альберт Эйнштейн и Натан Розен предположили, что червоточину можно создать с помощью черной дыры и так называемой белой дыры. Эту идею вновь рассмотрели ученые из Софийского университета в Болгарии. Они считают, что такие проходы в космосе уже были обнаружены, но их сложно отличить от обычной черной дыры, пишет ScienceAlert.

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Современные теории, которые основаны на предположениях Эйнштейна говорят о том, что существование червоточин не противоречит известным законам гравитации. Чтобы наглядно продемонстрировать чем является червоточина, можно взять обычный лист бумаги и сложить его пополам. Затем нужно взять обычную шариковую ручку и проткнуть этот лист. Все, червоточина готова. В данном случае лист бумаги является тканью пространства-времени, и расстояние между двумя точками на развернутом листе можно преодолеть очень быстро, если эти две точки находятся рядом.

[ + – ] Современные теории, которые основаны на предположениях Эйнштейна говорят о том, что существование червоточин не противоречит известным законам гравитации Фото: space.com

Физики из Софийского университета, Болгария считают, что червоточины могут выглядеть так же, как и обычные черные дыры. То есть это могут быть те самые белые дыры, о которых говорил Эйнштейн. Просто они выглядят как знаменитые космические монстры, но на самом деле внутри у них есть тот самый проход через пространство–время.

Ученые считают, что при определенных обстоятельствах материя может пройти через этот проход и выйти с другого конца с более или менее неповрежденной информацией.

Вещество которое попадает в обычную черную дыру кружится вокруг нее до того, как исчезнуть навсегда. Таким образом вокруг черной дыры образуется аккреционный диск из вещества с очень высокой температурой, которое создает мощное излучение. Благодаря этому можно и увидеть черные дыры.

[ + – ] Физики из Софийского университета, Болгария считают, что червоточины могут выглядеть так же, как и обычные черные дыры Фото: NASA

По словам ученых, если черная дыра является червоточиной, то этот свет будет иметь отличительные характеристики. Хотя их очень сложно обнаружить. Но это не означает, что это невозможно.

Новая теория говорит о том, что червоточины могут скрываться в большинстве черных дыр во Вселенной. Но увидеть эти кротовые норы можно с помощью гравитационного линзирования. Это способ обнаружения далеких космических объектов состоит в том, что находящийся между наблюдателем и в данном случае черной дырой, другой объект будет искривлять свет, исходящий от нее.

Именно искажение света может показать отличия между обычной черной дырой и черной дырой, которая имеет выход в другой точке космоса. Ученые предполагают, что можно увидеть свет, которые проходит через червоточину.

Фокус уже писал о том, что французский физик предположил, что между черными дырами могут существовать стабильные проходы, которые соединяют пространство и время.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что для создания червоточин необходим экзотический вид материи, который можно создать искусственным путем.