Назван рецепт создания червоточины для путешествий по Вселенной: нужен редкий ингредиент

Некоторые виды материи ведут себя не так, как известные нам виды вещества, и они возможно смогут объяснить некоторые тайны космоса.

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Что такое материя? Это все вещество, все частицы, из которых состоит наша Вселенная, в том числе Земля и даже люди. Обычно вся материя или вещество может находиться в трех состояниях: газообразном, жидком и твердом. Но существуют и другие виды материи, которые ведут себя не так, как газ, жидкость или твердое тело. Самые необычные виды материи называются экзотической материей. Что это такое и можно ли с помощью такой материи создать червоточины для путешествий в другие галактики, рассказала Каролин Деверо из Университета Хартфордшира для издания Space.

"Сейчас возможно в лабораторных условиях создать экзотическую материю. Например, при охлаждении до очень низкой температуры можно получить очень холодный гелий, который называется сверхтекучий гелий. Он может течь по любой поверхности без трения. Вполне возможно, что однажды экзотическая материя сможет объяснить некоторые тайны космоса. Также она может стать ключевым компонентом для создания червоточин", — говорит Деверо.

Что такое червоточина? Это своеобразный тоннель, который еще называют "кротовая нора", который искривляя пространство соединяет два разных места в космосе. Пока что ученые не обнаружили ни одной червоточины, но ее существование согласуется с известными нам законами гравитации.

[ + – ] Что такое червоточина? Это своеобразный тоннель, который еще называют "кротовая нора", который искривляя пространство соединяет два разных места в космосе Фото: space.com

"Еще в конце 17 века знаменитый ученый Исаак Ньютон заявил о том, что гравитация объекта создается его массой, то есть количеством вещества, из которого он состоит. Значит, чем больше вещества, тем более сильное гравитационное притяжение создает объект. Но в начале 20 века еще один знаменитый ученый Альберт Эйнштейн изменил представление людей о том, что создает гравитацию. Физик заявил, что материя искривляет пространство. По словам Эйнштейна, все объекты, которые двигаются, будут следовать кривизне этого искривленного пространства, и именно так появляется эффект гравитации", — говорит Деверо.

Наша планета, как и все во Вселенной, состоит из материи. И эта материя искривляет пространство вокруг себя. Когда объекты двигаются вокруг Земли, они следуют за искривленным пространством, которое заставляет их падать на Землю. Это и называется гравитацией.

[ + – ] В начале 20 века еще один знаменитый ученый Альберт Эйнштейн изменил представление людей о том, что создает гравитацию. Физик заявил, что материя искривляет пространство Фото: wikipedia

"Но искривление пространства влияет и на время. Чем больше это искривление, тем более медленно течет время. Из-за того, что время и пространство тесно связаны между собой, при исследовании устройства Вселенной, говорят о пространстве-времени", — говорит Деверо.

По словам ученой, червоточина как раз и появляется в результате искривления пространства-времени. Это происходит таким образом, что между двумя разными участками космоса формируется своеобразный тоннель. Он имеет два разных входа, которые могут быть расположены на очень огромном расстоянии друг от друга.

Как же можно создать червоточину? По словам Деверо, одним из видов экзотической материи, которая может быть связана с этими тоннелями в космосе, является материя с отрицательной массой.

"Вся известная нам материя имеет положительную массу, и она притягивается к другой материи под действием гравитации. Но материя с отрицательной массой наоборот будет отталкивать от себя другую материю", — говорит Деверо.

Например, физик Кип Торн сделал предположение, что материя с отрицательной массой необходима для того, чтобы червоточина после своего появления оставалась в стабильном состоянии.

"Но до сих пор материи с отрицательной массой никто не обнаружил и не известно, что из себя она может представлять. Но ее можно представить математически и таким образом появляется понимание того, как может себя вести такая экзотическая материя, если она все же существует", — говорит Деверо.

[ + – ] По словам Деверо, одним из видов экзотической материи, которая может быть связана с этими тоннелями в космосе, является материя с отрицательной массой Фото: sciencefocus.com

По словам ученой, хотя и существует понимание того, что такое червоточина, до сих пор не известно, как ее можно создать. Также не известно может ли экзотическая материя формировать такие космические тоннели.

"Сейчас червоточины, как и много лет назад, активно используют в своих произведениях писатели-фантасты. Ведь червоточина – это способ преодолеть огромное расстояние в космосе за очень короткое время. Например, до ближайшей звезды, Проксима Центавра нужно лететь 4 года со скоростью света. Но это пока невозможно, а потому такое расстояние можно преодолеть за десятки, а может и сотни лет. Если бы червоточины существуют, то это действительно может сократить время полета. Но пока это только теория", — говорит Деверо.

Фокус уже писал о том, что недавние наблюдения ученых за космосом предполагают, что альтернативная теория гравитации может иметь свое подтверждение.

Также Фокус писал о том, что японские ученые предположили, что человечество уже обнаружило сеть из червоточин в космосе, но эти данные просто затерялись.