Магистраль по Вселенной. Астрофизики могли найти транспортную сеть из червоточин

Ученые предполагают, что доказательства существования такой транспортной сети могут крыться в уже собранных данных.

В научной фантастике давно бытует идея о том, что чрезвычайно развитые инопланетные цивилизации могли создать транспортную сеть из червоточин по всей Вселенной. И возможно, человечество уже нашло эту сеть, пишет Futurism.

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Такие предположения все еще остаются всего лишь теориями, но они интригуют некоторых ученых. Астрофизик из Нагойского университета (Япония) Фумио Абэ говорит, что возможно, человечество уже зафиксировало подобную сеть во Вселенной, но потеряло свидетельства в море других данных. Эксперт считает, что подобные свидетельства можно отыскать, если провести повторный анализ данных.

"Если червоточины с радиусом горловины от 100 до 10 млн км, связаны с нашим Млечным Путем и так же распространены, как обычные звезды, то мы можем их обнаружить путем повторного анализа данных прошлых лет", – говорит Абэ.

Иными словами, новая заманчивая теория предлагает еще один способ ответа на вопрос, одиноки ли люди во Вселенной?

Согласно теории, червоточины – это теоретические туннели с двумя концами в разных точках времени и пространства. Червоточины не нарушают общую теорию относительности Эйнштейна, но наука до сих пор понятия не имеет, существуют ли "кротовые норы".

Ученые предполагают, что для поддержания червоточины в "рабочем состоянии" потребовалось астрономическое количество энергии.

"Червоточина, которая по своей природе нестабильна, нуждается в "веществе" с отталкивающей гравитацией, чтобы удержать открытым проход. Такая энергия будет эквивалентна той, что излучает значительная доля звезд в галактике", – отмечает эксперт.

Также ученый подчеркивается, что если бы инопланетяне создали сеть таких червоточин, то их можно было бы обнаружить с помощью гравитационного микролинзирования. Такой метод уже использовался для обнаружения тысяч далеких экзопланет и звезд.

Кроме этого, существует и другой способ обнаружения продвинутых инопланетных цивилизаций. Например, поиски теоретических мегаструктур, которые расположены вокруг звезд и используют их энергию. Также ученые могут искать обитаемые планеты по загрязнениями в их атмосферах.

Но концепция червоточин остается крайне заманчивой, особенно если учесть те возможности, что они могут предоставить цивилизации – межгалактические путешествия в мгновение ока.