Магістраль по Всесвіту. Астрофізики змогли знайти транспортну мережу з червоточин

Вчені припускають, що докази існування такої транспортної мережі можуть бути у вже зібраних даних.

У науковій фантастиці давно існує ідея, що надзвичайно розвинені інопланетні цивілізації могли створити транспортну мережу з червоточин по всьому Всесвіту. І можливо, людство вже знайшло цю мережу, пише Futurism.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Такі припущення все ще залишаються лише теоріями, але вони інтригують деяких учених. Астрофізик з Нагойського університету (Японія) Фуміо Абе каже, що, можливо, людство вже зафіксувало подібну мережу у Всесвіті, але втратило докази в морі інших даних. Експерт вважає, що їх можна знайти, якщо провести повторний аналіз даних.

"Якщо червоточини з радіусом горловини від 100 до 10 млн км, пов'язані з нашим Чумацьким Шляхом і так само поширені, як звичайні зірки, ми можемо їх виявити завдяки повторному аналізу даних минулих років", — говорить Абе.

Інакше кажучи, нова приваблива теорія пропонує ще один спосіб відповіді на питання, чи самотні люди у Всесвіті?

Відповідно до теорії, червоточини — це теоретичні тунелі з двома кінцями в різних точках часу та простору. Червоточини не порушують загальну теорію відносності Ейнштейна, але наука досі не має уявлення, чи існують "кротові нори".

Вчені припускають, що для підтримки червоточини в "робочому стані" знадобилася б астрономічна кількість енергії.

"Червоточина, яка за своєю природою нестабільна, потребує "речовини" з відштовхувальною гравітацією, щоб утримувати прохід відкритим. Така енергія буде еквівалентна тій, що випромінює значна частка зірок у галактиці", — зазначає експерт.

Також вчений наголошує, що якби інопланетяни створили мережу таких червоточин, то їх можна було б виявити за допомогою гравітаційного мікролінзування. Такий метод вже використовували для виявлення тисяч далеких екзопланет та зірок.

Крім цього, існує інший спосіб виявлення просунутих інопланетних цивілізацій. Наприклад, пошуки теоретичних мегаструктур, які розташовані навколо зірок і використовують їхню енергію. Також вчені можуть шукати заселені планети через забруднення в їхніх атмосферах.

Але концепція червоточин залишається вкрай привабливою, особливо через ті можливості, що вони можуть надати цивілізації — миттєві міжгалактичні подорожі.