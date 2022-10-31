Названо рецепт створення кротовини для подорожей Всесвітом: потрібний рідкісний інгредієнт

Деякі види матерії поводяться не так, як відомі нам види речовини, і вони, можливо, зможуть пояснити деякі таємниці космосу.

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Що таке матерія? Це всі речовини, всі частинки, з яких складається наш Всесвіт, зокрема Земля і навіть люди. Зазвичай вся матерія чи речовина може бути у трьох станах: газоподібному, рідкому і твердому. Але існують інші види матерії, які поводяться не так, як газ, рідина або тверде тіло. Найбільш незвичайні види матерії називаються екзотичною матерією. Що це таке і чи можна за допомогою такої матерії створити кротовини для подорожей в інші галактики, розповіла Каролін Деверо з Університету Гартфордшир для видання Space.

"Зараз можливо в лабораторних умовах створити екзотичну матерію. Наприклад, при охолодженні до дуже низької температури можна отримати дуже холодний гелій, який називається надплинний гелій. Він може текти по будь-якій поверхні без тертя. Цілком можливо, що одного разу екзотична матерія зможе пояснити деякі таємниці космосу Також вона може стати ключовим компонентом для створення ктотовин", — говорить Деверо.

Що таке кротовина? Це своєрідний тунель, який ще називають "кротова нора", який викривляючи простір, з'єднує два різних місця в космосі. Поки що вчені не виявили жодної кротовини, але її існування узгоджується з відомими нам законами гравітації.

[ + – ] Що таке кротовина? Це своєрідний тунель, який ще називають "кротова нора", який викривляючи простір, з'єднує два різних місця в космосі Фото: space.com

Ще в кінці 17 століття знаменитий учений Ісаак Ньютон заявив про те, що гравітація об'єкта створюється його масою, тобто кількістю речовини, з якої він складається. Значить, чим більше речовини, тим сильніше гравітаційне тяжіння створює об'єкт. Але на початку 20 століття ще один знаменитий вчений Альберт Ейнштейн змінив уявлення людей про те, що створює гравітацію. Фізик заявив, що матерія викривляє простір. За словами Ейнштейна, всі об'єкти, що рухаються, слідуватимуть кривизні цього викривленого простору, і саме так з'являється ефект гравітації", — каже Деверо.

Наша планета, як і все у Всесвіті, складається з матерії. І ця матерія викривляє простір довкола себе. Коли об'єкти рухаються навколо Землі, вони йдуть за викривленим простором, який змушує їх падати на Землю. Це називається гравітацією.

[ + – ] На початку 20 століття ще один знаменитий вчений Альберт Ейнштейн змінив уявлення людей про те, що створює гравітацію. Фізик заявив, що матерія викривляє простір Фото: wikipedia

"Але викривлення простору впливає і на час. Чим більше викривлення, тим повільніше тече час. Через те, що час і простір тісно пов'язані між собою, при дослідженні устрою Всесвіту говорять про простір-час", — говорить Деверо.

За словами вченої, кротовина якраз і з'являється внаслідок викривлення простору-часу. Це відбувається у такий спосіб, що між двома різними ділянками космосу формується своєрідний тунель. Він має два різні входи, які можуть бути розташовані на дуже великій відстані один від одного.

Як же можна створити кротовину? За словами Деверо, одним із видів екзотичної матерії, яка може бути пов'язана з цими тунелями у космосі, є матерія з негативною масою.

"Вся відома нам матерія має позитивну масу, і вона притягується до іншої матерії під дією гравітації. Але матерія з негативною масою навпаки відштовхуватиме від себе іншу матерію", — каже Деверо.

Наприклад, фізик Кіп Торн припустив, що матерія з негативною масою необхідна для того, щоб кротовина після своєї появи залишалася в стабільному стані.

"Але досі матерії з негативною масою ніхто не виявив і не відомо, що з себе вона може представляти. Але її можна уявити математично і у такий спосіб з'являється розуміння того, як може поводитися така екзотична матерія, якщо вона все ж таки існує", — каже Деверо.

[ + – ] За словами Деверо, одним із видів екзотичної матерії, яка може бути пов'язана з цими тунелями в космосі, є матерія з негативною масою Фото: sciencefocus.com

За словами вченої, хоч і існує розуміння того, що таке кротовина, досі не відомо, як її можна створити. Також не відомо, чи може екзотична матерія формувати такі космічні тунелі.

"Зараз кротовини, як і багато років тому, активно використовують у своїх творах письменники-фантасти. Адже кротовина — це спосіб подолати величезну відстань у космосі за дуже короткий час. Наприклад, до найближчої зірки, Проксима Центавра потрібно летіти 4 роки зі швидкістю світла. Але це поки що неможливо, а тому таку відстань можна подолати за десятки, а може й сотні років. Якби кротовини існували, то це справді може скоротити час польоту. Але поки що це лише теорія", — каже Деверо.

Фокус вже писав, що недавні спостереження вчених за космосом припускають, що альтернативна теорія гравітації може мати своє підтвердження.

Також Фокус писав про те, що японські вчені припустили, що людство вже виявило мережу із кротовин у космосі, але ці дані просто загубилися.