Опасный Марс. С китайским марсоходом что-то произошло: ученые не могут его "разбудить"

Китайский марсоход Zhurong возможно, столкнулся с большими проблемами после более чем полутора лет пребывания на поверхности Марса.

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Китайские ученые пока что безуспешно пытаются вывести марсоход Zhurong из спящего режима, в который он перешел еще в мае прошлого года, чтобы пережить опасную марсианскую зиму. Что произошло с марсоходом ученые пока не знают, но есть некоторые догадки на этот счет, пишет South China Morning Post.

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Пока что китайские ученые не получили сигнала от марсохода Zhurong, который бы свидетельствовал о том, что аппарат успешно пережил зиму на Марсе и вышел из спящего режима. Аппарат перешел в этот режим еще в мае прошлого года, чтобы пережить суровую зиму, ведь очень низкие температуры и сильные пылевые бури могли бы повредить как его солнечные панели, так и приборы.

Но выйти из спящего режима марсоход должен был еще в конце декабря, но этого не произошло. Источники издания сообщили, что никаких сигналов от марсохода получено не было и китайские ученые пытаются выяснить, что же произошло с космическим аппаратом.

По словам анонимных источников, ученые считают, что всему виной сильные пылевые бури, которые покрыли большим слоем пыли четыре солнечные панели марсохода. Из-за этого, аппарат не может получить достаточное количество энергии, чтобы зарядить свои батареи.

[ + – ] Пока что китайские ученые не получили сигнала от марсохода Zhurong, который бы свидетельствовал о том, что аппарат успешно пережил зиму на Марсе и вышел из спящего режима. Аппарат перешел в этот режим еще в мае прошлого года, чтобы пережить суровую зиму, ведь очень низкие температуры и сильные пылевые бури могли бы повредить как его солнечные панели, так и приборы Фото: ScienceAlert

По словам китайских ученых, марсоход должен выходить из спящего режима, когда уровень мощности его батарей составляет 140 Вт, а температура окружающей среды находится на уровне не ниже 15 градусов мороза.

Теперь ученые решили использовать орбитальный аппарат Tianwen-1 для того, чтобы тот сделал снимки из космоса марсохода, чтобы понять причину его слишком долгого сна. Но и с этим возникли проблемы, так как ученые до сих пор не могут получить данные с орбиты.

Хотя окончательная судьба марсохода до сих пор неизвестна, Zhurong уже значительно превзошел все ожидания ученых. Он приземлился на Равнине Утопия в мае 2021 года и изначально срок его работы составлял всего 3 месяца. Но потом миссия была продлена и за год путешествия по Марсу аппарат проехал почти 2 км, изучая местность. Благодаря этому марсоходу ученые обнаружили следы крупных наводнений, которые произошли миллионы лет назад на теперь пустынном и холодном Марсе. Ученые надеялись, что после пробуждения Zhurong продолжит движение на юг и посетит место, где, как считается, находился древний океан на Марсе.

[ + – ] По словам китайских ученых, солнечные панели марсохода были разработаны для того, чтобы противостоять негативному влиянию марсианской пыли. Но марсоход мог не выжить из-за того, что пыли на его панелях накопилось слишком много Фото: NASA

По словам китайских ученых, солнечные панели марсохода были разработаны для того, чтобы противостоять негативному влиянию марсианской пыли. Но марсоход мог не выжить из-за того, что пыли на его панелях накопилось слишком много. Также уровень солнечного света, попадающего на солнечные панели и так снизился зимой на Марсе. Источники издания считают, что это все это могло вывести аппарат из строя.

Благодаря отправке на Марс аппарата Zhurong Китай стал второй страной после США, которой удалось посадить свой аппарат на Красную планету. И сейчас там продолжают работать два марсохода NASA – Curiosity и Perseverance.

Кстати, как уже писал Фокус, посадочный аппарат NASA InSight недавно прекратил свою работу на Марсе как раз из-за накопившейся на нем пыли.

Также Фокус писал о том, что в Китае со страшной скоростью умирают лучшие ученые. И это возможно связано с отменой жестких ограничений в рамках борьбы с распространением Covid-19.