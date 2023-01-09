Небезпечний Марс. Із китайським марсоходом щось сталося: вчені не можуть його "розбудити"

Китайський марсохід Zhurong, можливо, зіткнувся з великими проблемами після більш ніж півтора року перебування на поверхні Марса.

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Китайські вчені поки що безуспішно намагаються вивести марсохід Zhurong з режиму сну, в який він перейшов ще в травні минулого року, щоб пережити небезпечну марсіанську зиму. Що сталося з марсоходом, учені поки не знають, але є деякі здогади щодо цього, пише South China Morning Post.

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Поки що китайські вчені не отримали сигнал від марсохода Zhurong, який свідчив би про те, що апарат успішно пережив зиму на Марсі та вийшов зі сплячого режиму. Апарат перейшов у цей режим ще в травні минулого року, щоб пережити сувору зиму, адже дуже низькі температури та сильні пилові бурі могли б пошкодити як сонячні панелі, так і прилади.

Але вийти з режиму сну марсохід мав ще наприкінці грудня, але цього не сталося. Джерела видання повідомили, що жодних сигналів від марсохода отримано не було, і китайські вчені намагаються з'ясувати, що сталося з космічним апаратом.

За словами анонімних джерел, учені вважають, що в усьому винні сильні пилові бурі, які покрили великим шаром пилу чотири сонячні панелі марсохода. Через це апарат не може отримати достатньо енергії, щоб зарядити свої батареї.

[ + – ] Поки що китайські вчені не отримали сигнал від марсохода Zhurong, який свідчив би про те, що апарат успішно пережив зиму на Марсі та вийшов зі сплячого режиму. Апарат перейшов у цей режим ще в травні минулого року, щоб пережити сувору зиму, адже дуже низькі температури та сильні пилові бурі могли б пошкодити як сонячні панелі, так і прилади. Фото: ScienceAlert

За словами китайських учених, марсохід повинен виходити з режиму сну, коли рівень потужності його батарей становить 140 Вт, а температура навколишнього середовища становить не нижче 15 градусів морозу.

Тепер учені вирішили використати орбітальний апарат Tianwen-1 для того, щоб той зробив знімки з космосу марсохода, щоб зрозуміти причину його довгого сну. Але й із цим виникли проблеми, оскільки вчені досі не можуть отримати дані з орбіти.

Хоча остаточна доля марсохода досі невідома, Zhurong уже значно перевершив усі очікування вчених. Він приземлився на долині Утопія в травні 2021 року, і спочатку термін його роботи становив лише 3 місяці. Але потім місія була продовжена, і за рік подорожі Марсом апарат проїхав майже 2 км, вивчаючи місцевість. Завдяки цьому марсоходу вчені виявили сліди великих повеней, які сталися мільйони років тому на теперішньому пустельному та холодному Марсі. Вчені сподівалися, що після пробудження "Журон" продовжить рух на південь і відвідає місце, де, як вважається, розташовувався стародавній океан на Марсі.

[ + – ] За словами китайських вчених, сонячні панелі марсохода були розроблені для того, щоб протистояти негативному впливу марсіанського пилу. Але марсохід міг не вижити через те, що пилу на його панелях накопичилося дуже багато. Фото: NASA

За словами китайських вчених, сонячні панелі марсохода були розроблені для того, щоб протистояти негативному впливу марсіанського пилу. Але марсохід міг не вижити через те, що пилу на його панелях накопичилося дуже багато. Також рівень сонячного світла, що потрапляє на сонячні панелі, і так знизився взимку на Марсі. Джерела видання вважають, що це все це могло вивести апарат із ладу.

Завдяки відправленню на Марс апарата Zhurong Китай став другою країною після США, якій вдалося посадити свій апарат на Червону планету. І зараз там продовжують працювати два марсоходи NASA — Curiosity й Perseverance.

До речі, як уже писав Фокус, посадковий апарат NASA InSight нещодавно припинив свою роботу на Марсі якраз через пил, що накопичився на ньому.

Також Фокус писав про те, що в Китаї зі страшною швидкістю вмирають найкращі вчені. І це можливо пов'язано зі скасуванням жорстких обмежень у межах боротьби з поширенням Covid-19.