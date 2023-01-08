20 осіб на місяць. У Китаї зі страшною швидкістю вмирають найкращі вчені: в чому причина

20 вчених менш як за місяць померли після того, як у Китаї скасували обмеження, пов'язані з поширенням Covid-19.

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У Китаї з безпрецедентною швидкістю вмирають найкращі інженери та вчені. У період між 15 грудня та 4 січня 20 вчених з Китайської інженерної академії померли й це більше, ніж у середньому помирає за рік. Це сталося після того, як у Китаї скасували заходи контролю над поширенням Covid-19. Члени академії зазвичай мають привілейований доступ до медичного обслуговування, але зараз немає вільних ліжок для їхнього лікування, пише South China Morning Post.

У Китайській інженерній академії, яка є провідною науковою установою КНР, повідомили про смерть 20 своїх членів менш ніж за місяць. Для порівняння раніше смертність членів академії становила в середньому на рік з 2017 по 2021 роки 16 осіб, а 2021 року померло 13 осіб.

Дана наукова установа займається розробкою найбільш високотехнологічних проектів Китаю, у тому числі високошвидкісних залізниць. Тут створювали сегменти китайської космічної станції "Тяньгун".

Наймолодшому члену академії було 77 років, а найстарішому — 102 роки. Усі померлі вчені займалися найвідомішими науковими проектами КНР, але причина їхньої смерті не відома.

Одні з лікарів, який працює в Пекіні, повідомив виданню на умовах анонімності, що всі вчені Китайської інженерної академії зазвичай мають першочерговий доступ до медичного обслуговування, яке можна порівняти з доступом, який отримують члени китайського уряду. За словами лікаря, зараз у лікарнях просто не вистачає ліжок на лікування.

Також джерело видання повідомило, що пандемія Covid-19 виснажила наявні ресурси в китайській системі охорони здоров'я, що призвело до затримок у лікуванні інших хвороб.

У Китаї припинили публікувати дані про нові випадки зараження Covid-19 після того, як на початку грудня минулого року уряд КНР відмовився від своїх різких заходів щодо боротьби з поширенням хвороби. У ВООЗ вважають, що наявні офіційні дані занижують кількість смертей від коронавірусу в Китаї.

За словами Цзена Гуана, колишнього співробітника Китайського центру з контролю за захворюваннями, на кінець грудня лише в Пекіні, де проживає більшість кращих учених, коронавірусом було інфіковано понад 80% населення. Інші китайські дослідницькі організації повідомили про аналогічні цифри.

Також видання пише про те, що в одному з найкращих дослідницьких університетів КНР, Університеті Цінхуа також повідомили про надзвичайно велику кількість смертей своїх учених.

Величезним потрясінням для Китаю була смерть наприкінці грудня минулого року 57-річного фармаколога Цзян Хуаляна, який керував великими програмами розробки ліків, зокрема для лікування Covid-19 у Китайській академії наук.

Після зараження коронавірусом померли деякі молодші китайські вчені.

Один із фізиків із Пекіна розповів виданню, що йому довелося повернутися до наукової діяльності ще до того, як він повністю одужав від Covid-19. Це було з наближенням терміну здачі його проєкту.

Один з учених, на умовах анонімності заявив китайському виданню, що поки що надто рано оцінюватиме загальний вплив пандемії на науково-технічний сектор Китаю.

Нагадуємо, що влада США та Великобританії заявила, що людям, які подорожують з Китаю, перед польотом буде потрібно негативний тест на Covid-19. Як уже писав Фокус, у КНР обурилися і пригрозили заходами у відповідь.

Щодо наукових досягнень Китаю, то Фокус вже писав про те, що нещодавно відбулася презентація місячної програми КНР, в межах якої показано, як китайські астронавти здійснять висадку на Місяць і коли це станеться.