КНР показала, як відбудеться висадка китайських астронавтів на Місяць: коли це буде (відео)

Під час презентації показали китайський пілотований космічний корабель нового покоління та посадковий модуль для висадки на наш супутник.

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Китай планує відправити на Місяць своїх астронавтів уже до 2030 року, і тепер з'явилися подробиці цього амбітного плану, який є відповіддю на програму NASA Artemis, пише Gizmodo.

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Нещодавно в Китаї відбулася презентація місячної програми цієї країни, яку провів Ву Яньшен, керівник державної китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації. Ця установа є головним космічним підрядником Китаю та виробником космічних кораблів, а також ракет-носіїв серії "Чанчжен".

Під час презентації стало відомо, що КНР планує вже до 2030 року висадити своїх астронавтів на поверхні Місяця. Було показано відео, на якому видно, який вигляд може мати ця посадка, яким буде космічний корабель нового покоління, місячний посадковий модуль, за допомогою якого китайські астронавти здійснять висадку на Місяці. Також під час презентації Ву Яньшен докладно розповів про розвиток китайської програми з освоєння космосу.

Фото: Антарктида

Щодо саме посадки на Місяць, то під час годинної презентації приділили час і огляду космічного корабля для польотів на наш супутник. Приблизно на 50-хвилинному відео, яке є нижче, можна побачити не тільки сам космічний корабель, а й астронавта, який виходить на поверхню Місяця з посадкового модуля. Також на відео видно й іншого астронавта, який стоїть поряд із прапором КНР, встановленим на Місяці. Також на відео можна помітити схожий на місяцехід космічний апарат.

[ + – ] Висадка на Місяць показана з моменту на 50:40 на цьому відео

Китай готує свою місячну програму у відповідь на американську місячну програму Artemis, яка передбачає висадку людини на Місяць у 2025 році з подальшим обладнанням постійної бази. Китай має ідентичні плани.

Але поки що NASA перебуває на крок попереду від китайців, адже американці змогли запустити до Місяця космічний корабель Orion, який був без астронавтів, але здійснив успішний політ туди й назад. Це був тест майбутньої місії NASA з екіпажем таким же маршрутом, після чого й має відбутися перша за 50 років висадка людини на супутник Землі.

[ + – ] Щодо саме посадки на Місяць, то під час годинної презентації приділили час і огляду космічного корабля для польотів на наш супутник Фото: Антарктида

Якщо NASA планує висадити астронавтів у районі Південного полюса на Місяці, де є поклади цінного водяного льоду, то Китай збирається здійснити висадку в цьому ж регіоні. Зараз у Китаї триває створення нової ракети-носія, яка б могла скласти конкуренцію американській Space Launch System, призначеній для реалізації місячної програми NASA.

Китай уже досяг значних успіхів в освоєнні космосу та не збирається зупинятися на досягнутому. Восени минулого року завершилося складання повністю китайської космічної станції "Тяньгун", а 2 роки тому китайська місячна місія "Чан'є-5" увійшла в історію, адже вперше за 40 років на Землю були доставлені зразки місячної породи.

У 2025 році Китай планує відправити на Місяць місію "Чан'е-6", під час якої відбудеться збирання й доставка на Землю нової партії зразків місячного реголіту зі зворотного боку Місяця. Фокус уже писав про новий науковий прорив китайських учених, які, вивчаючи місячний реголіт, змогли з'ясувати, звідки на Місяці з'явилася вода.

Тепер Китай заявив про те, що освоєння Місяця та створення бази також є пріоритетним завданням для цієї країни.

Фокус уже писав про те, що глава NASA висловив стурбованість тим, що Китай, можливо, хоче монополізувати цінні місячні ресурси, хоча китайська сторона відкидає подібні звинувачення. У будь-якому випадку, за словами адміністратора NASA Білла Нельсона, Китай вступив у космічну гонку зі США.