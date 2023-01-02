Без Сонця не обійшлося. Вчені з'ясували, як з'явилася виявлена на Місяці вода

Китайські вчені вважають, що цю воду зможуть використати астронавти для виробництва кисню та палива на Місяці.

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Вчені з Китайської академії наук з'ясували, що вода, яку знайшов у місячному реголіті місяцехід "Чан'є-5" утворилася із сонячного вітру. Те, що ця вода має відношення до сонячного вітру (потоку частинок Сонця, які постійно потрапляють на Місяць), стало зрозумілим завдяки виявленню води, яка має низьке співвідношення дейтерію до водню. Воду на Місяці можна розщепити на кисень і водень, щоб отримати як необхідне для життя повітря, так і ракетне паливо, вважають вчені .

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У ході свого дослідження Янтін Лін та його колеги з Китайської академії наук з'ясували, як зберігається водень у місячному реголіті за різних температур. Аналіз показав, що вода на Місяці, яка з'явилася завдяки сонячному вітру, може добре зберігатися як у середніх, так і у високих широтах на Місяці. За словами вчених, полярні регіони нашого супутника можуть містити ще більше води, ніж виявлено у зразках, зібраних місяцеходом "Чан'є-5".

Попередні дослідження показали, що присутність води, що лежить на поверхні Місяця, залежить від широти і часу доби нашого супутника. На відміну від місій NASA "Аполлон" та радянських посадкових апаратів "Місяць", які здійснювали посадку в низьких місячних широтах, місяцехід "Чан'є-5" зібрав свої зразки місячного регота на середній північній широті. Важливо відзначити, що ці зразки гірських порід були зібрані з наймолодших відомих місячних базальтів, яким менше 2 мільярдів років. За словами вчених, ці зразки місячного реголіту є ключем до розуміння просторово-часового розподілу та утримання води у місячному реголіті, утвореному сонячним вітром.

[ + – ] Вчені з Китайської академії наук з'ясували, що вода, яку знайшов у місячному реголіті місяцехід "Чан'є-5" утворилася із сонячного вітру Фото: NASA

Вчені вивчили вміст водню за глибиною у зразках, а також розрахували відповідні відношення дейтерію до водню у цій воді. Аналіз показав високі концентрації водню та надзвичайно низьке співвідношення дейтерію до водню, що відповідало водню, отриманому із сонячного вітру.

Експерименти з нагріванням реголіту показали, що водень, принесений сонячним вітром, може зберігатися в місячному реголіті.

Результати дослідження показали, що і температура, і широта на Місяці є ключем до того, як потрапляє та розподіляється водень у місячному ґрунті. Також вчені дійшли висновку, що навіть більшу кількість водню можна виявити в полярних регіонах Місяця, ближче до його полюсів.

Фокус вже писав про попереднє дослідження зразків цього ж місячного реголіту, завдяки яким вчені з'ясували, що в місці приземлення місяцехода "Чан'є-5" є досить велика концентрація води.

Також Фокус писав про те, що новий аналіз місячних порід, який провели китайські вчені, дозволив їм виявити раніше невідому гірську породу.