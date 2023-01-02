Без Солнца не обошлось. Ученые выяснили, как появилась обнаруженная на Луне вода

Китайские ученые считают, что эту воду смогут использовать астронавты для производства кислорода и топлива на Луне.

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Ученые из Китайской академии наук выяснили, что вода, которую нашел в лунном реголите луноход "Чанъэ-5" образовалась из солнечного ветра. То, что эта вода имеет отношение к солнечному ветру (потоку частиц Солнца, которые постоянно попадают на Луну), стало ясно благодаря обнаружению воды, которая имеет низкое соотношение дейтерия к водороду. Воду на Луне мощно расщепить на кислород и водород, чтобы получить как необходимый для жизни воздух, так и ракетное топливо, считают ученые, пишет Express.

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В ходе своего исследования Янтин Лин и его коллеги из Китайской академии наук выяснили, как сохраняется водород в лунном реголите при различных температурах. Анализ показал, что вода на Луне, которая появилась благодаря солнечному ветру, может хорошо сохраняться как в средних, так и в более высоких широтах на Луне. По словам ученых, полярные регионы нашего спутника могут содержать еще больше воды, чем обнаружено в образцах, собранных луноходом "Чанъэ-5".

Предыдущие исследования показали, что присутствие воды на поверхности Луны зависит как от широты, так и от времени суток на нашем спутнике. В отличие от миссий NASA "Аполлон" и советских посадочных аппаратов "Луна", которые осуществляли посадку в низких лунных широтах, луноход "Чанъэ-5" собрал свои образцы лунного реголита на средней северной широте. Важно отметить, что эти образцы горных пород были собраны из самых молодых известных лунных базальтов, которым менее 2 миллиардов лет. По словам ученых, эти образцы лунного реголита являются ключом к пониманию пространственно-временного распределения и удержания воды в лунном реголите, образованной солнечным ветром.

[ + – ] Ученые из Китайской академии наук выяснили, что вода, которую нашел в лунном реголите луноход "Чанъэ-5" образовалась из солнечного ветра Фото: NASA

Ученые изучили содержание водорода по глубине в образцах, а также рассчитали соответствующие отношения дейтерия к водороду в этой воде. Анализ показал высокие концентрации водорода и чрезвычайно низкое соотношение дейтерия к водороду, что соответствовало водороду, который был получен из солнечного ветра.

Эксперименты с нагреванием реголита показали, что водород, который был принесен солнечным ветром, может сохраняться в лунном реголите.

Результаты исследования показали, что и температура, и широта на Луне являются ключом к тому, как попадает и распределяется водород в лунном грунте. Также ученые пришли к выводу, что даже большее количество водорода можно обнаружить в полярных регионах Луны, ближе к ее полюсам.

Фокус уже писал о предыдущем исследовании образцов этого же лунного реголита, благодаря которым ученые выяснили, что в месте приземления лунохода "Чанъэ-5" имеется достаточно большая концентрация воды.

Также Фокус писал о том, что новый анализ лунных пород, который провели китайские ученые, позволил им обнаружить ранее неизвестную горную породу.