Китайский луноход обнаружил на Луне невиданную ранее здесь породу: что выяснили ученые

Китайские ученые обнаружили в образцах местного реголита совершенно новый вид лунного базальта.

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Ученые продолжают анализировать образцы горных пород, которые собрал китайский луноход "Чанъэ-5". Новое исследование показывает, что аппарат обнаружил новый вид базальта в регионах на Луне, которые еще предстоит исследовать более тщательно, пишет ScienceAlert.

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Китайские ученые опубликовали в журнале Nature Astronomy свое новое исследование по результатам анализа лунного реголита, которому примерно 2 млрд лет. Эти образцы собрал китайский луноход "Чанъэ-5" еще 2 года назад, но их исследование продолжается до сих пор.

Ученые во время исследования обнаружили в лунных образцах 7 разных типов горных пород, но среди них они обнаружили совершенно новый тип лунного базальта, который образовался еще тогда, когда на Луне происходила вулканическая активность.

Китайские ученые называют все 7 типов лунных горных пород "экзотическими", поскольку они изначально сформировались совсем не там, где их обнаружил луноход. Скорее всего эти породы были перемещены в следствие различных процессов на поверхности Луны, считают ученые.

Во время изучения нескольких тысяч частиц из лунного реголита, который были размером всего в 2 мм, ученые обнаружили частицы, которые отличались необычными композиционными особенностями. Они имели минералогический состав, которого раньше ученые не встречали на Луне, а потому они пришли к выводу, что это новый тип лунной породы.

[ + – ] Во время изучения нескольких тысяч частиц из лунного реголита, который были размером всего в 2 мм, ученые обнаружили частицы, которые отличались необычными композиционными особенностями. Они имели минералогический состав, которого раньше ученые не встречали на Луне, а потому они пришли к выводу, что это новый тип лунной породы Фото: NASA

Ученые считают, что эти частицы горной породы могли быть перенесены к месту их сбора луноходом с расстояния в примерно 400 км. И скорее всего они были разбросаны по поверхности Луны в результате серии ударов астероидов на протяжении тысяч лет.

Ученые делают вывод, что эти частицы базальта образовались в тех регионах Луны, которые еще не изучены человеком. Ученые предполагают, что возможно там происходили извержения вулканов, о которых также еще ничего не известно.

Но только примерно 0,2% вещества во всех лунных образцах ученые классифицировали как экзотические, вместо ожидаемых 10-20%. Это говорит о том, что ученым, возможно, придется переосмыслить то, как ударные выбросы, после падения астероидов, перемещаются по поверхности Луны. По словам ученых, анализ лунного реголита поможет узнать больше о том, как эволюционировала лунная поверхность за миллионы лет.

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