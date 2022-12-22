"Через 50 метров поверните налево". NASA создает новую GPS-систему с ИИ для работы на Луне

Новая навигационная система поможет астронавтам и луноходам лучше ориентироваться на поверхности Луны с помощью ориентиров на лунном горизонте.

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Ученые из NASA занимаются обучением искусственного интеллекта (ИИ), чтобы он мог использовать особенности лунной поверхности для помощи в перемещении людей и космических аппаратов на Луне. ИИ будет сравнивать виды лунной поверхности с уже существующими топографическими картами Луны, чтобы точно определить местоположение с точностью до 9 метров. Данная навигационная система будет работать как как резервная копия, когда альтернативные методы навигации, которые зависят от каналов связи не смогут нормально работать, пишет Express.

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Сейчас ученые из NASA совместно с другими космическими агентствами работают над созданием системы связи и навигации на Луне, которая называется LunaNet. Эта система будет использовать лунный посадочный аппарат в качестве базовой станции и передавать данные обратно на Землю через сеть орбитальных спутников. Она будет не только системой связи, но и системой, которая поможет определять местоположение и поможет в перемещении по поверхности Луны как астронавтов, так и луноходов.

[ + – ] Сейчас ученые из NASA совместно с другими космическими агентствами работают над созданием системы связи и навигации на Луне, которая называется LunaNet Фото: Express

Но, по словам Элвина Ю из Центра космических полетов NASA имени Годдарда, астронавтам и луноходам также могут понадобиться резервные навигационные системы, когда связь с LunaNet будет невозможна. Здесь придет на помощь система искусственного интеллекта.

[ + – ] ИИ будет использовать топографические данные, собранные прибором на борту Lunar Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

Для того, чтобы ИИ мог помочь более точно определять местонахождение и проводить навигацию на Луне, его нужно обучить. Для этого Элвин Ю решил использовать данные прибора орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, который способен измерять наклоны и неровности поверхности Луны и, исходя из этого, создавать топографические с высоким разрешением.

"ИИ сможет проводить сравнение объектов на Луне, которые будут видеть астронавты и луноходы с изображениями со спутников на орбите. Благодаря этому он сможет предоставить максимально точную информацию о местоположении для любого заданного участка на поверхности Луны", — говорит Ю.

По словам ученого, это похоже на то, как если на Земле попытаться определить свое местоположение с помощью изучения горизонта и окружающих ориентиров. Ю предполагает, что точность навигационной системы будет составлять примерно 9 метров. Подобную систему GPS ученый предлагает использовать в будущем и на Марсе.

[ + – ] NASA планирует построить базу на Луне и лунную орбитальную станцию, что позволит изучать наш спутник более подробно, а также это станет первым шагом к основанию лунной колонии. В будущем этот форпост можно будет использовать для первого путешествия на Марс и всех дальнейших миссий по освоению Красной планеты Фото: NASA

Фокус уже писал об успешном завершении первой фазы новой лунной программы NASA под названием Artemis. Космический корабль Orion, пока что без экипажа, совершил 26-дневное путешествие к Луне и обратно. Теперь в NASA собираются отправить этот же корабль к Луне, но уже с астронавтами в 2024 году, а уже через год совершить первую за 50 лет высадку человека на поверхность нашего спутника.

NASA планирует построить базу на Луне и лунную орбитальную станцию, что позволит изучать наш спутник более подробно, а также это станет первым шагом к основанию лунной колонии. В будущем этот форпост можно будет использовать для первого путешествия на Марс и всех дальнейших миссий по освоению Красной планеты.