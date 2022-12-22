"Через 50 метрів поверніть ліворуч". NASA створює нову GPS-систему з ШІ для роботи на Місяці

Нова навігаційна система допоможе астронавтам і місяцеходам краще орієнтуватися на поверхні Місяця за допомогою орієнтирів на місячному горизонті.

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Учені з NASA займаються навчанням штучного інтелекту (ШІ), щоб він міг використовувати особливості місячної поверхні для допомоги в переміщенні людей і космічних апаратів на Місяці. ШІ порівнюватиме види місячної поверхні з уже наявними топографічними картами Місяця, щоб точно визначити місцезнаходження з точністю до 9 метрів. Дана навігаційна система працюватиме як резервна копія, коли альтернативні методи навігації, які залежать від каналів зв'язку не зможуть нормально працювати, пише Express.

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Наразі вчені з NASA спільно з іншими космічними агентствами працюють над створенням системи зв'язку та навігації на Місяці, що називається LunaNet. Ця система буде використовувати місячний посадковий апарат як базову станцію та передавати дані назад на Землю через мережу орбітальних супутників. Вона буде не лише системою зв'язку, а й системою, яка допоможе визначати місце розташування та допоможе в переміщенні по поверхні Місяця як астронавтів, так і місяцеходів.

[ + – ] Наразі вчені з NASA спільно з іншими космічними агентствами працюють над створенням системи зв'язку та навігації на Місяці, що називається LunaNet Фото: Express

Але, за словами Елвіна Ю з Центру космічних польотів NASA імені Годдарда, астронавтам і місяцеходам також можуть знадобитися резервні навігаційні системи, коли зв'язок із LunaNet буде неможливим. Тут допоможе система штучного інтелекту.

[ + – ] ШІ використовуватиме топографічні дані, зібрані приладом на борту Lunar Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

Для того, щоб ШІ міг допомогти точніше визначати місцезнаходження та проводити навігацію на Місяці, його потрібно навчити. Для цього Елвін Ю вирішив використовувати дані приладу орбітального апарату Lunar Reconnaissance Orbiter, який здатний вимірювати нахили та нерівності поверхні Місяця і, виходячи з цього, створювати топографічні з високою роздільною здатністю.

"ШІ зможе проводити порівняння об'єктів на Місяці, які бачитимуть астронавти й місяцеходи із зображеннями зі супутників на орбіті. Завдяки цьому він зможе надати максимально точну інформацію про місцезнаходження для будь-якої заданої ділянки на поверхні Місяця", — каже Ю.

За словами вченого, це схоже на те, якби на Землі спробувати визначити своє місцезнаходження за допомогою вивчення горизонту й навколишніх орієнтирів. Ю припускає, що точність навігаційної системи складатиме приблизно 9 метрів. Подібну систему GPS вчений пропонує використовувати в майбутньому та на Марсі.

[ + – ] NASA планує побудувати базу на Місяці та місячну орбітальну станцію, що дозволить вивчати наш супутник докладніше, а також це стане першим кроком до заснування місячної колонії. У майбутньому цей форпост можна буде використовувати для першої подорожі на Марс і всіх подальших місій із освоєння Червоної планети. Фото: NASA

Фокус уже писав про успішне завершення першої фази нової місячної програми NASA під назвою Artemis. Космічний корабель Orion, поки що без екіпажу, здійснив 26-денну подорож до Місяця й назад. Тепер у NASA збираються відправити цей же корабель до Місяця, але вже з астронавтами у 2024 році, а вже через рік здійснити першу за 50 років посадку людини на поверхню нашого супутника.

NASA планує побудувати базу на Місяці та місячну орбітальну станцію, що дозволить вивчати наш супутник докладніше, а також це стане першим кроком до заснування місячної колонії. У майбутньому цей форпост можна буде використовувати для першої подорожі на Марс і всіх подальших місій з освоєння Червоної планети.