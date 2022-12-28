Отголоски полета корабля Orion. NASA показало, как Земля играет в "прятки" с Луной (видео)

Несмотря на то, что миссия Artemis 1 закончилась, NASA продолжает радовать новыми видами Земли и Луны из космоса.

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Американское космическое агентство опубликовало недавно новое видео, на котором видно, как Земля играет в "прятки" с Луной. Этот процесс смог запечатлеть космический корабль Orion еще в середине своей 26-дневной миссии к нашему спутнику, пишет Inverse.

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Несмотря на то, что миссия Artemis 1 уже закончилась еще 11 декабря этого года, NASA продолжает радовать новыми видами Земли и Луны из космоса. Недавно опубликованное видео, созданное из изображений, сделанных космическим кораблем Orion, снова взглянуть на место человечества в космосе.

На видео видно, как Земля исчезает за Луной, а затем снова появляется, с другой стороны. Эти изображения сделал космический корабль Orion еще на 13 день своего беспилотного полета к Луне. Это был первый важный шаг NASA к повторной высадке человека на Луну, которая запланирована на 2025 год.

[ + – ] Несмотря на то, что миссия Artemis 1 уже закончилась еще 11 декабря этого года, NASA продолжает радовать новыми видами Земли и Луны из космоса Фото: Скриншот

Как раз в этот день, 28 ноября, космический корабль Orion смог улететь дальше от Земли, чем любой подобный ему аппарат в истории. Он находился на расстоянии в 432 200 км от нашей планеты, как уже писал Фокус.

На видео от NASA можно увидеть обильно покрытую кратерами, постоянно скрытую от нас, обратную или "темную" сторону Луны. Движение объектов на видео ускорено в 900 раз по сравнению с их реальной скорость в космосе. Также можно заметить, что и Земля и Луна, немного раскачиваются. Это происходит из-за того, что камера космического корабля находилась в фиксированном положении, в то время как Луна и Земля продолжали двигаться по своим орбитам относительно корабля Orion.

В NASA даже сравнили эти изображения со знаменитой фотографией под названием "Blue Marble", на которой показана Земля из космоса такой, какой ее увидел экипаж космического корабля "Аполлон-17" в декабре 1972 года. Тогда астронавты сделали фото Земли с расстояния в 29 тысяч км от планеты и это изображение долгое время являлось основным во время показа вида нашей планеты из космоса.

Так получилось, что когда космический корабль Orion возвращался на Землю, в NASA отмечали 50-летний юбилей последней пилотируемой миссии на Луну, то есть миссии "Аполлон-17".

[ + – ] В NASA даже сравнили эти изображения со знаменитой фотографией под названием "Blue Marble", на которой показана Земля из космоса такой, какой ее увидел экипаж космического корабля "Аполлон-17" в декабре 1972 года Фото: NASA

Но новая лунная программа NASA Artemis преследует более амбициозные цели, чем просто повторная высадка человека на спутник Земли. На Луне должна быть создана первая лунная база, а вокруг нашего спутника будет построена космическая станция. Таким образом будет создан форпост для освоения не только Луны, но и Марса в будущем.

[ + – ] Восход Земли с Луны, каким его увидел космический корабль Orion немного раньше, чем сделал вышеупомянутые изображения

Но новые миссии на Луну оправдают свои гигантские затраты только в том случае, если на спутнике будет производится добыча полезных ископаемых, которые смогут использовать как сами астронавты, а также люди на Земле.

Но пока не ясно каким образом будут распределятся эти ресурсы, ведь Луна официально не может принадлежать единолично ни одной стране, согласно международному праву. Но освоение Луны является приоритетной задачей не только для США, но и для других космических держав. Поэтому Луна рискует стать еще одной площадкой для геополитической борьбы, пишет Inverse.

В любом случае сейчас NASA прилагают все усилия для того, чтобы следующая миссия космического корабля Orion уже с экипажем на борту (это будет миссия Artemis 2, и она запланирована на 2024 год) повторила успех первого полета корабля к Луне. И только через год после этого должна состоятся первая в 21 веке высадка астронавтов на наш спутник.

Фокус также писал о том, что корабль Orion показал в деталях, как выглядит "темная" сторона Луны, также как выглядит Земля из космоса с близкого расстояния.

Еще Фокус писал о том, что Землей можно полюбоваться благодаря изображениям, которые были сделаны камерами космической станции КНР.