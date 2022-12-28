Відлуння польоту корабля Orion. NASA показало, як Земля грає в "хованки" з Місяцем (відео)

Попри те, що місія Artemis 1 закінчилася, NASA продовжує радувати новими видами Землі та Місяця із космосу.

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Американське космічне агентство опублікувало нещодавно нове відео, на якому видно, як Земля грає в "хованки" з Місяцем. Цей процес міг сфотографувати космічний корабель Orion ще в середині своєї 26-денної місії до нашого супутника, пише Inverse.

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Попри те, що місія Artemis 1 вже закінчилася ще 11 грудня цього року, NASA продовжує радувати новими видами Землі та Місяця із космосу. Нещодавно опубліковане відео, створене із зображень, зроблених космічним кораблем Orion, дозволить знову глянути на місце людства в космосі.

На відео видно, як Земля зникає за Місяцем, а потім знову з'являється з іншого боку. Ці зображення зробив космічний корабель Orion ще на 13-й день свого безпілотного польоту до Місяця. Це був перший важливий крок NASA до повторної висадки людини на Місяць, яка запланована на 2025 рік.

[ + – ] Попри те, що місія Artemis 1 вже закінчилася ще 11 грудня цього року, NASA продовжує радувати новими видами Землі та Місяця із космосу Фото: Скриншот

Саме цього дня, 28 листопада, космічний корабель Orion зміг відлетіти далі від Землі, ніж будь-який такий до нього апарат в історії. Він знаходився на відстані 432 200 км від нашої планети, як уже писав Фокус.

На відео від NASA можна побачити рясно покриту кратерами, постійно приховану від нас, зворотну або "темну" сторону Місяця. Рух об'єктів на відео прискорений у 900 разів у порівнянні з їх реальною швидкістю у космосі. Також можна помітити, що і Земля і Місяць трохи розгойдуються. Це відбувається через те, що камера космічного корабля знаходилася у фіксованому положенні, тоді як Місяць і Земля продовжували рухатися своїми орбітами щодо корабля Orion.

У NASA навіть порівняли ці зображення зі знаменитою фотографією під назвою "Blue Marble", на якій показана Земля з космосу такою, якою її побачив екіпаж космічного корабля "Аполлон-17" у грудні 1972 року. Тоді астронавти зробили фото Землі з відстані 29 тисяч км від планети і це зображення довгий час було основним під час показу виду нашої планети з космосу.

Так вийшло, що коли космічний корабель Orion повертався на Землю, в NASA відзначали 50-річний ювілей останньої місії, що пілотується на Місяць, тобто місії "Аполлон-17".

[ + – ] У NASA навіть порівняли ці зображення зі знаменитою фотографією під назвою "Blue Marble", на якій показана Земля з космосу такою, якою її побачив екіпаж космічного корабля "Аполлон-17" у грудні 1972 року Фото: NASA

Але нова місячна програма NASA Artemis має амбітніші цілі, ніж просто повторна висадка людини на супутник Землі. На Місяці має бути створена перша місячна база, а навколо нашого супутника буде збудовано космічна станція. Таким чином, буде створено форпост для освоєння не тільки Місяця, а й Марса в майбутньому.

[ + – ] Схід Землі з Місяця, яким його побачив космічний корабель Orion трохи раніше, ніж зробив вищезазначені зображення

Але нові місії на Місяць виправдають свої гігантські витрати лише в тому випадку, якщо на супутнику буде видобуто корисні копалини, які зможуть використовувати як самі астронавти, а також люди на Землі.

Але поки не ясно, як будуть розподілятися ці ресурси, адже Місяць офіційно не може належати одноосібно жодній країні, згідно з міжнародним правом. Але освоєння Місяця є пріоритетним завданням як для США, але й інших космічних держав. Тому Місяць ризикує стати ще одним майданчиком для геополітичної боротьби, пише Inverse.

У будь-якому випадку зараз NASA докладає всіх зусиль для того, щоб наступна місія космічного корабля Orion вже з екіпажем на борту (це буде місія Artemis 2, і вона запланована на 2024 рік) повторила успіх першого польоту корабля до Місяця. І лише через рік після цього має відбутися перша у 21 столітті висадка астронавтів на наш супутник.

Фокус також писав про те, що корабель Orion показав у деталях, як виглядає "темна" сторона Місяця, також як виглядає Земля з космосу зблизька.

Ще Фокус писав про те, що Землею можна помилуватися завдяки зображенням, зробленим камерами космічної станції КНР.