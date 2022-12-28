Дивовижний краєвид з китайської космічної станції "Тяньгун": який вигляд має Земля з космосу (відео)

Камери на борту космічної станції показали нашу планету та її характерний синій колір, і ці кадри справді вражають.

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Землю, яка є синьою кулею в космосі, найбільш добре видно з великої висоти. І нове відео, створене на основі зображень з камер на борту китайської космічної станції "Тяньгун", дає можливість насолодитися видами Землі з космосу, пише Space.

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Космічна станція "Тяньгун" — це орбітальний об'єкт, який літає над Землею на висоті від 350 до 450 км. Першим сегментом, який започаткував існування станції став модуль "Тяньхе", який на сьогодні є основою китайської зменшеної версії МКС. Його відправили на орбіту ще наприкінці квітня минулого року. Наступний сегмент станції під назвою "Веньянь" зістикувався з "Тяньхе" у липні цього року, а в листопаді завершилося повне складання станції "Тяньгун" після того, як до неї приєднався третій сегмент — "Ментянь". Наразі це повноцінна космічна наукова лабораторія, яка повністю належить КНР.

[ + – ] Космічна станція "Тяньгун" у зібраному вигляді Фото: Wikipedia

Наразі на станції постійно знаходиться виключно китайський екіпаж та проводяться різні наукові дослідження. Хоча в Китаї заявляли раніше, що станція може бути збільшена у розмірах, але коли це станеться невідомо.

Саме завдяки камерам, які розміщені на станції, була зроблена серія зображень, які об'єднали китайські вчені в один відеоролик, щоб показати всю велич і красу нашої рідної планети з космосу.

[ + – ] Саме завдяки камерам, які розміщені на станції, була зроблена серія зображень, які об'єднали китайські вчені в один відеоролик, щоб показати всю велич і красу нашої рідної планети з космосу Фото: Скриншот

На відео можна побачити, що Земля має характерний синій колір, а також можна розрізнити хмари та океани, що знаходяться далеко під станцією. Іноді в кадр також потрапляє і сама орбітальна станція, яка освітлена сонячним промінням.

Хоча станція "Тяньгун" обертається на низькій навколоземній орбіті, згідно із заявами китайських чиновників, пов'язаних із космічною галуззю, відомо, що цей об'єкт КНР швидше за все використовуватиме для освоєння Місяця.

Тобто станція може стати своєрідним форпостом для просування китайців до своєї мети створення постійної бази на супутнику Землі. Тому космічна станція може бути збільшена у розмірі для проведення більшої кількості наукових експериментів, а також для того, щоб мати можливість приймати нові космічні кораблі.

Зараз на борту китайської космічної станції працює три астронавти, які прибули туди 29 листопада 2022 року і згідно з планом вони повинні перебувати в космосі 6 місяців. Китайські чиновники вважають, що ця станція працюватиме щонайменше 10 років.

Раніше Фокус вже писав про те, що китайські вчені показали, як виглядає їхня космічна станція з космосу, хоча тоді вона складалася лише з двох сегментів.

Із запуском третього сегменту станції "Тяньгун" було пов'язано неприємний інцидент. Як уже писав Фокус, уламки некерованої ракети, яка відправила в космос модуль "Ментянь", впали на Землю.

Також Фокус писав про те, що під час повернення на Землю з Місяця космічний корабель NASA також показав, як виглядає наша планета з космосу.