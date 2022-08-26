Дивовижне видовище. Китай показав, як виглядає його космічна станція з орбіти (відео)

За допомогою камери на автономному маніпуляторі станції "Тяньгун" зроблено незабутнє відео про те, як виглядає орбітальний аванпост КНР.

Ще наприкінці липня цього року на орбіту відправлено другий сегмент китайської космічної станції "Тяньгун". Станція ще чекає на доставку цієї осені третього сегмента, щоб стати повністю функціональною космічною станцією Китаю. Китайське космічне агентство CNSA оприлюднило кадри, отримані за допомогою автономного маніпулятора. Тепер можна побачити, як виглядає поки не повністю зібрана станція "Тяньгун", пише Space.

24 липня цього року до космосу доставлено другий сегмент станції "Тяньгун" під назвою "Веньтянь". Поки китайська космічна станція складається з двох сегментів: "Веньтянь" та "Тяньхе". У жовтні цього року до станції прибуде третій сегмент під назвою "Ментянь". У зібраному вигляді космічна станція важитиме у 5 разів менше, ніж МКС. Про цю станцію Фокус вже докладно писав.

[ + – ] Так виглядатиме китайська космічна станція "Тяньгун" після того, як до неї приєднається третій сегмент Фото: space.com

Нове відео, яке опублікувало китайське космічне агентство, знято за допомогою камери, яка розміщена на автономному маніпуляторі модуля "Тяньхе". Цей маніпулятор довжиною 10 метрів дозволяє проводити огляд зовнішньої частини космічної станції "Тяньгун".

На відео видно сонячні панелі, які забезпечують станцію електроенергією, а також гіроскопи, які контролюють стан станції, коли вона обертається навколо Землі. У кадрі також видно хмари та океани на Землі з висоти 380 км та космічний корабель "Шеньчжоу", який доставив на орбіту нинішній екіпаж станції: Чень Дуна, Лю Ян та Цай Сюйчже.

Автономний маніпулятор виконував завдання огляду нового сегмента станції і дані показали, що його можна відстикувати від переднього порту стикувального вузла космічної станції до бокового порту, до якого модуль "Веньянь" буде пристикований постійно.

Зміна положення нового сегмента відбудеться незадовго до того, як на станцію прибуде третій модуль "Ментянь". Всі три сегменти утворюють зрештою Т-подібну конструкцію космічної станції, яку Китай планує використовувати не менше 10 років.

Фокус вже писав про те, як перші 3 китайські астронавти прибули на перший сегмент космічної станції КНР на початку літа 2021 року.

Також Фокус писав про те, як уже на початку липня двоє китайських астронавтів уперше вийшли у відкритий космос зі своєї космічної станції.

Як уже писав Фокус, нещодавно Китай відправив на орбіту секретний космічний літак, який уже побив рекорд перебування у порівнянні зі своїм попередником.