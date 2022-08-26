Впечатляющее зрелище. Китай показал, как выглядит его космическая станция с орбиты (видео)

С помощью камеры на автономном манипуляторе станции "Тяньгун" было сделано незабываемое видео того, как выглядит орбитальный аванпост КНР.

Еще в конце июля этого года на орбиту был отправлен второй сегмент китайской космической станции "Тяньгун". Станция еще ожидает доставки этой осенью третьего сегмента, чтобы стать полностью функциональной космической станцией Китая. Китайское космическое агентство CNSA обнародовало кадры, которые были получены с помощью автономного манипулятора. Теперь можно увидеть, как выглядит пока еще не полностью собранная станция "Тяньгун", пишет Space.

24 июля этого года в космос был доставлен второй сегмент станции "Тяньгун" под названием "Вэньтянь". Пока что китайская космическая станция состоит из двух сегментов: "Вэньтянь" и "Тяньхэ". В октябре этого года к станции прибудет третий сегмент под названием "Мэнтянь". В собранном виде космическая станция будет весить в 5 раз меньше, чем МКС. Об этой станции Фокус уже подробно писал.

[ + – ] Так будет выглядеть китайская космическая станция "Тяньгун" после того, как к ней присоединится третий сегмент Фото: space.com

Новое видео, которое опубликовало китайское космическое агентство было снято с помощью камеры, которая размещена на автономном манипуляторе модуля "Тяньхэ". Этот манипулятор длиной в 10 метров позволяет производить обзор внешней части космической станции "Тяньгун".

На видео видны солнечные панели, которые обеспечивают станцию электроэнергией, а также гироскопы, которые контролируют положение станции, когда она вращается вокруг Земли. В кадре также видны облака и океаны на Земле с высоты 380 км и космический корабль "Шэньчжоу", который доставил на орбиту нынешний экипаж станции: Чэнь Дуна, Лю Ян, и Цай Сюйчжэ.

Автономный манипулятор выполнял задачу по осмотру нового сегмента станции и данные показали, что его можно отстыковать от переднего порта стыковочного узла космической станции к боковому порту, к которому модуль "Вэньтянь" будет пристыкован постоянно.

Изменение положения нового сегмента произойдет незадолго до того, как на станцию прибудет третий модуль "Мэнтянь". Все три сегмента образуют в конечном итоге, Т-образную конструкцию космической станции, которую Китай планирует использовать не менее 10 лет.

Фокус уже писал о том, как первые 3 китайских астронавта прибыли на первый сегмент космической станции КНР в начале лета 2021 года.

Также Фокус писал о том, как уже в начале июля двое китайских астронавтов впервые вышли в открытый космос со своей космической станции.

Как уже писал Фокус, недавно Китай отправил на орбиту секретный космический самолет, который уже побил рекорд пребывания по сравнению со своим предшественником.