Таинственный китайский космический самолет все еще в космосе: он провел в полете 18 дней

Еще 4 августа Китай отправил в космос секретный космический корабль, и по состоянию на 22 августа он еще не приземлился, чем побил рекорд предыдущего подобного самолета.

Китай, 4 августа, осуществил запуск ракеты-носителя Чанчжэн 2F в космос, неся в качестве полезной нагрузки самый секретный китайский космический самолет. Американские эксперты считают, что этот летательный аппарат является ответом США на их разработку — космический самолет X-37B. Вероятно, по состоянию на 22 августа, этот космический корабль все еще находится в космосе, а значит длительность его пребывания за пределами Земли составляет 18 дней. Исходя из этого данный космический самолет уже побил рекорд предыдущего китайского секретного космоплана по длительности пребывания в космосе, пишет Forbes.

Американские эксперты считают, как уже писал Фокус, что Китай отправил во второй раз после запуска в 2020 году, секретный многоразовый космический самолет. Информация о самом запуске и об этом летательном аппарате засекречена, а потому много подробностей американские военные, которые отслеживают его полет, не знают.

[ + – ] Китай отправил во второй раз после запуска в 2020 году, секретный многоразовый космический самолет Фото: space.com

Военные из космических сил США делают вывод, что многоразовый китайский космический корабль по своим параметрам напоминает американскую разработку от компании "Боинг" – космический самолет X-37B. Американские эксперты считают, то китайский аналог американского космического самолета, имеет немного меньший размер. К такому выводу они прошли после того, как были показаны обломки упавшей ракеты Чанчжэн 2F и эксперты оценили ее размер.

[ + – ] Космический самолет X-37B Фото: wikipedia

И американский космический самолет и его предполагаемый коллега из Китая — это беспилотные космический корабли. Точно известно, что X-37B выполняет секретную миссию в космосе для военных США уже более 800 дней. Эксперты считают, что в арсенале Космических сил США имеет два подобных летательных аппарата, каждый длиной почти 9 метров. Но о точном размере китайского самолета, так и о целях его миссии ничего не известно. Вскоре после запуска секретного китайского космического корабля местные СМИ писали о том, что он предназначен для мирного исследования космоса.

Американские эксперты считают, что китайский самолет до сих пор находится в космосе, по крайней мере по состоянию на 22 августа. То есть он пребывает в околоземном пространстве уже как минимум 18 дней. Предыдущий секретный космический самолет КНР находился в космосе всего 2 дня, а значит новый летательный аппарат уже побил рекорд своего предшественника, считают эксперты.

По мнению американских аналитиков, которые занимаются отслеживанием запусков космических аппаратов, на борту ракеты Чанчжэн 2F во время запуска также находился как минимум один спутник. Два года назад Китай также отправил в космос не только секретный самолет, но и спутник на борту ракеты.

Известно, что ракета стартовала с космодрома Цзюцюань и вскоре ее обломки упали на Землю. Но, что касается предполагаемого места посадки космического самолета, то по имеющимся данным у американских военных, он не приземлялся там.

Эксперты предполагают, что секретный китайский космический корабль мог приземлиться незамеченным для систем отслеживания США, но это очень маловероятно, пишет Forbes. Учитывая, что никаких данных о китайском самолете нет, то американские аналитики предполагают, что это может быть многоразовый космический самолет под названием Шэньлун, что в переводе означает Божественный дракон.

[ + – ] Американские аналитики предполагают, что это может быть многоразовый космический самолет под названием Шэньлун, что в переводе означает Божественный дракон Фото: Forbes

Фокус также подробно писал о падении китайской ракеты Чанчжэн-5В, обломки которой приземлились и в Тихом океане, и на суше.