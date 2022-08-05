Китай отправил в космос секретный многоразовый космический корабль: что известно

Предполагается, что секретный объект является космическим самолетом.

В четверг, 4 августа, с китайского космодрома Цзюцюань в космос отправилась космическая ракета Чанчжэн 2F. На ее борту находился строго засекреченный экспериментальный космический корабль. Это уже второй раз за 2 года Китай отправляет на околоземную орбиту секретный многоразовый аппарат. Издание Space пишет, что по мнению экспертов, этот аппарат скорее всего является орбитальным космическим самолетом, который может быть похож на аналогичный американский самолет.

Согласно сообщению китайского информационного агентства Синьхуа, 4 августа на низкую околоземную орбиту на борту ракеты Чанчжэн 2F был выведен многоразовый испытательный космический корабль. Китайское СМИ сообщило, что запуск был успешен и аппарат находится в месте назначения. Согласно сообщению Синьхуа, испытательный космический корабль будет находиться на орбите в течение определенного периода времени, но какого именно не указано. После выполнения задачи по проверке работоспособности секретного многоразового космического корабля, он должен вернуться в назначенную заранее точку посадки. Но куда именно, также не сообщается.

[ + – ] Согласно сообщению китайского информационного агентства Синьхуа, 4 августа на низкую околоземную орбиту на борту ракеты Чанчжэн 2F был выведен многоразовый испытательный космический корабль Фото: space.com

Известно, что китайское СМИ утверждает, что данный аппарат отправлен на орбиту для дальнейшего использования космоса в мирных целях. Космические силы США позже засекли секретный китайский космический аппарат на высоте более 300 км.

Никаких изображений самого многоразового космического корабля китайское СМИ не предоставило, а также нет никакой дополнительной информации о самом полете. Также в сообщении не указано, что это уже второй запуск подобного аппарата в космос за 2 года. Первый, как утверждают американские эксперты, был осуществлен еще в 2020 году.

Хотя об этом многоразовом экспериментальном космическом корабле мало что известно, эксперты предполагают, что этот аппарат может быть беспилотным космическим самолетом. Исходя из того, что ракета Чанчжэн 2F может выводить на орбиту грузы весом чуть более 8 тонн, то этот космический самолет может быть похож по размерам и функционалу на американский космический самолет X-37B Космических сил США.

[ + – ] Исходя из того, что ракета Чанчжэн 2F может выводить на орбиту грузы весом чуть более 8 тонн, то этот космический самолет может быть похож по размерам и функционалу на американский космический самолет X-37B Космических сил США Фото: wikipedia

Этот орбитальный космический самолет многоразового использование создан компанией "Боинг" для американских военных. В 2020 году американский космический самолет отправился в свой 6 полет и вот уже более 800 дне он находится в космосе. Считается, что США имеют в своем арсенале два таких самолета, каждый длиной 8,8 метра.

Китай также впервые отправил на орбиту в 2020 году, как считается подобный нынешнему, секретный многоразовый экспериментальный космический самолет. Два года назад об этом запуске было известно также мало. Единственное, что стало известно, так это то, что китайский космический самолет пробыл на орбите 2 дня, выпустил в космос какой-то груз и вернулся на Землю.

Фокус уже писал о секретной миссии российского спутника, который как считают эксперты может быть спутником-шпионом, предназначенным для слежки в космосе за подобным американским аппаратом.

Также Фокус писал о том, что обломки китайской космической ракеты Чанчжэн-5В обнаружили местные жители в Индонезии и Малайзии. Эта неуправляемая ракета почти полностью сгорела в атмосфере, но ее части все же достигли поверхности. Хотя, как утверждала китайская сторона, все обломки упали в море возле Филиппин.