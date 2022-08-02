Китайская космическая ракета упала не только в море: стали известны новые подробности (видео)

В Малайзии и Индонезии местные жители обнаружили металлические обломки, как предполагается китайской космической ракеты Чанчжэн-5В.

Китайская космическая ракета Чанчжэн-5В вошла в атмосферу Земли в субботу 30 июля и как сообщили представители китайского космического агентства большая ее часть сгорела в атмосфере. Но оставшиеся обломки упали в море Сулу между Филиппинами, Малайзией и Индонезией. Но местные СМИ сообщают о том, что на территории Индонезии были найдены металлическое кольцо диаметром 5 метров и другие обломки меньших размеров, а также подобные обломки обнаружены на территории Малайзии. Предполагается, что это остатки китайской ракеты Чанчжэн-5В, сообщает The Guardian.

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Еще 24 июля китайская космическая ракета Чанчжэн-5В доставила на орбиту второй сегмент космической станции Китая, как же писал Фокус. После этого отработанная ступень ракеты начала неконтролируемое сближение с Землей. Сначала эксперты предполагали, что он упадет в неизвестном месте на планете 1 августа, потом появились новые данные, которые говорили о вхождении ракеты в атмосферу 31 июля.

Но, как уже писал Фокус, вторая ступень ракеты Чанчжэн-5В вошла в атмосферу Земли 30 июля и не полностью сгорела. Оставшиеся обломки, а по оценкам американских экспертов, это от 20% до 40% 22-тонной ракеты все- таки упали на планету.

Согласно сообщениям китайского космического агентства, обломки ракеты упали не на суше, а в море Сулу, которое находится между Филиппинами, Малайзией и Индонезией.

Но согласно новым сообщениям от СМИ в Малайзии и Индонезии обломки китайской ракеты все же приземлились на сушу. В частности, в Малайзии местные жители недалеко от одной из деревень обнаружили обугленное металлическое кольцо диаметром примерно 5 метров.

[ + – ] В Малайзии местные жители недалеко от одной из деревень обнаружили обугленное металлическое кольцо диаметром примерно 5 метров Фото: Скриншот

Астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, Джонатан Макдауэлл считает, что это кольцо по размеру соответствует отработанной ступени китайской космической ракеты. Также жители Индонезии сообщили местным СМИ о том, что обнаружили металлические обломки, которые вклинились в землю на небольшую глубину.

[ + – ] Также жители Индонезии сообщили местным СМИ о том, что обнаружили металлические обломки, которые вклинились в землю на небольшую глубину Фото: Скриншот

В результате падения обломков не пострадали ни инфраструктура, ни люди.

По словам Макдауэлла, по качеству фотографий, который опубликовали местные СМИ со 100% уверенностью сказать нельзя, что это обломки именно ракеты Чанчжэн-5В. Но он уверен, что обломки ракеты точно приземлились не только в море, если верить китайской стороне, но и на территории двух азиатских стран.

"Я все же считаю, что много обломков этой ракеты упали на сушу и они могли нанести значительный ущерб, если бы приземлились немного ближе к местным деревням", — говорит Макдауэлл.

[ + – ] Местные СМИ сообщают о том, что на территории Индонезии были найдены металлическое кольцо диаметром 5 метров и другие обломки меньших размеров, а также подобные обломки обнаружены на территории Малайзии. Предполагается, что это остатки китайской ракеты Чанчжэн-5В Фото: Twitter

По словам ученого, сейчас большинство космических ракет проектирую так, чтобы можно было избежать неконтролируемого входа отработанной ступени ракеты в атмосферу. Но китайские космические ракеты уже третий раз за 2 года падают на Землю, но к счастью все эти инциденты не привели к смерти людей.

Многие эксперты критикуют Китай за то, что он не может обеспечить контролируемый спуск своих ракет после выполнения миссий на Землю. Некоторые ученые считают, что подобного падения обломков стоит ожидать и осенью этого года, когда еще одна китайская ракета отправится в космос, чтобы доставить туда третий сегмент космической станции КНР.

"Я считают, чтобы избежать подобных инцидентов на ракете-носителе должно оставаться немного топлива, чтобы можно было контролировать ее вхождение в атмосферу. Но нет никаких международных норм, которые это предписывают", — говорит аналитик американской некоммерческой организации Aerospace Corporation Даррен Макнайт.

Фокус также писал о том, что трехметровый обломок ракеты Илона Маска рухнул на поле австралийского фермера. Считается, что это обломок космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, который летал на орбите с 2020 года.