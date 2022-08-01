Трехметровый обломок ракеты Илона Маска рухнул на поле австралийского фермера

Часть капсулы космического корабля SpaceX Crew Dragon миссии Crew-1 находилась на орбите с 2020 года

Неожиданную находку сделал австралийский фермер на собственном поле. В землю воткнулся трехметровый обломок космического корабля SpaceX Илона Маска. Об этом пишет Daily Mail.

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Мик Майнерс обнаружил объект после того, как его дочери услышали громкий хлопок. Он позвонил в полицию, те связались с космическим экспертом Австралийского национального университета Брэдом Такером, который сообщил, что это космический мусор, а если быть точнее — Часть капсулы космического корабля SpaceX Crew-1.

[ + – ] Мик Майнерс с своим куском космического мусора Фото: ABC News

Он находился на орбите с ноября 2020 года. При падении он должен был сгореть в атмосфере над океаном, но один трехметровый обломок не догорел и долетел до поля Мика Майнерса в Снежных горах в Новом Южном Уэльсе.

"Это определенно космический мусор, который был частью корабля SpaceX Crew-1. У SpaceX есть капсула, которая доставляет людей в космос, но у нее есть нижняя часть, которая отлетает и становится космическим мусором",— сказал Брэд Такер в эфире Ben Fordham Live в понедельник утром.

[ + – ] Космический корабль SpaceX до запуска в космос Фото: SpaceX

"По плану обломок должен был сгореть в атмосфере, а несгоревшие обломки должны были угодить в океан, но так не получилось", — резюмировал эксперт.

Известно, что множество людей на юге Нового Южного Уэльса видели взрыв и слышали громкий хлопок, когда космический мусор врезался в ферму мистера Майнерса.

Оказалось, что трехметровый обломок космического корабля был не единственным, упавшим в Австралии. На соседское поле также упал космический мусор поменьше.

[ + – ] Джок Вэлланс со своим куском космического мусора Фото: ABC News

"Австралийское космическое агентство сейчас занимается этим, потому что на самом деле существует юридический протокол, ведь обломок технически все еще принадлежит SpaceX", — отметил Такер.

По мнению эксперта, Илон Маск и SpaceX не захотят возвращать кусок корабля, но если, теоретически, они вдруг изменят свое мнение – то им придется заплатить австралийским фермерам за свой космический мусор.

Ну а фермеры, при желании, смогут передать космический трофей в музей, или продать его на eBay.

[ + – ] Мик Майнерс с своим куском космического мусора Фото: ABC News

[ + – ] Космический эксперт Брэд Такер с кусоком космического мусора Фото: ABC News

Такер сообщил, что в мире полно коллекционеров, которых может заинтересовать обломок космического корабля Маска.

Напомним, ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon миссии Crew-1 с четырьмя астронавтами на борту стартовала с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Экипаж Crew-1 присоединился к экспедиции МКС-64. На борту МКС их встретили космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавтка NASA Кейт Рубинс. Впервые за почти десять лет на МКС оказалось больше шести человек.