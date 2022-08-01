Триметровий уламок ракети Ілона Маска впав на поле австралійського фермера

Частина капсули космічного корабля SpaceX Crew Dragon місії Crew-1 знаходилася на орбіті з 2020 року

Несподівану знахідку зробив австралійський фермер на власному полі. У землю встромився триметровий уламок космічного корабля SpaceX Ілона Маска. Про це пише Daily Mail.

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Мік Майнерс знайшов об'єкт після того, як його дочки почули гучний вибух. Він зателефонував до поліції, ті зв'язалися з космічним експертом Австралійського національного університету Бредом Такером, який повідомив, що це космічне сміття, а якщо точніше — Частина капсули космічного корабля SpaceX Crew-1.

[ + – ] Мік Майнерс зі своїм шматком космічного сміття Фото: climate

Він перебував на орбіті з листопада 2020 року. Під час падіння він мав згоріти в атмосфері над океаном, але один триметровий уламок не догорів і долетів до поля Міка Майнерса у Сніжних горах у Новому Південному Уельсі.

"Це безперечне космічне сміття, яке було частиною корабля SpaceX Crew-1. SpaceX має капсулу, яка доставляє людей у космос, але має нижню частину, яка відлітає і стає космічним сміттям",— сказав Бред Такер в ефірі Ben Fordham Live в понеділок вранці.

[ + – ] Космічний корабель SpaceX до запуску в космос Фото: SpaceX

"За планом уламок повинен був згоріти в атмосфері, а уламки, що не згоріли, повинні були потрапити в океан, але так не вийшло", — резюмував експерт.

Відомо, що багато людей на півдні Нового Південного Уельсу бачили вибух і чули гучний виюух, коли космічне сміття врізалося у ферму містера Майнерса.

З'ясувалося, що триметровий уламок космічного корабля був не єдиним, що впав в Австралії. На сусідське поле також упало менше космічне сміття.

[ + – ] Джок Велланс зі своїм шматком космічного сміття Фото: climate

"Австралійське космічне агентство зараз займається цим, тому що насправді існує юридичний протокол, адже уламок технічно все ще належить SpaceX", — зазначив Такер.

На думку експерта, Ілон Маск і SpaceX не захочуть повертати шматок корабля, але якщо, теоретично, вони раптом змінять свою думку — їм доведеться заплатити австралійським фермерам за своє космічне сміття.

Ну а фермери, за бажанням, зможуть передати космічний трофей до музею, або продати його на eBay.

[ + – ] Мік Майнерс зі своїм шматком космічного сміття Фото: climate

[ + – ] Космічний експерт Бред Такер зі шматком космічного сміття Фото: climate

Такер повідомив, що у світі багато колекціонерів, яких може зацікавити уламок космічного корабля Маска.

Нагадаємо, ракета Falcon 9 із кораблем Crew Dragon місії Crew-1 із чотирма астронавтами на борту стартувала з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді. Екіпаж Crew-1 приєднався до експедиції МКС-64. На борту МКС їх зустріли космонавти Роскосмосу Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, а також астронавтка NASA Кейт Рубінс. Уперше за майже десять років на МКС опинилося понад шість осіб.