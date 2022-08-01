Триметровий уламок ракети Ілона Маска впав на поле австралійського фермера
Частина капсули космічного корабля SpaceX Crew Dragon місії Crew-1 знаходилася на орбіті з 2020 року
Несподівану знахідку зробив австралійський фермер на власному полі. У землю встромився триметровий уламок космічного корабля SpaceX Ілона Маска. Про це пише Daily Mail.
Мік Майнерс знайшов об'єкт після того, як його дочки почули гучний вибух. Він зателефонував до поліції, ті зв'язалися з космічним експертом Австралійського національного університету Бредом Такером, який повідомив, що це космічне сміття, а якщо точніше — Частина капсули космічного корабля SpaceX Crew-1.
Він перебував на орбіті з листопада 2020 року. Під час падіння він мав згоріти в атмосфері над океаном, але один триметровий уламок не догорів і долетів до поля Міка Майнерса у Сніжних горах у Новому Південному Уельсі.
"Це безперечне космічне сміття, яке було частиною корабля SpaceX Crew-1. SpaceX має капсулу, яка доставляє людей у космос, але має нижню частину, яка відлітає і стає космічним сміттям",— сказав Бред Такер в ефірі Ben Fordham Live в понеділок вранці.
"За планом уламок повинен був згоріти в атмосфері, а уламки, що не згоріли, повинні були потрапити в океан, але так не вийшло", — резюмував експерт.
Відомо, що багато людей на півдні Нового Південного Уельсу бачили вибух і чули гучний виюух, коли космічне сміття врізалося у ферму містера Майнерса.
З'ясувалося, що триметровий уламок космічного корабля був не єдиним, що впав в Австралії. На сусідське поле також упало менше космічне сміття.
"Австралійське космічне агентство зараз займається цим, тому що насправді існує юридичний протокол, адже уламок технічно все ще належить SpaceX", — зазначив Такер.
На думку експерта, Ілон Маск і SpaceX не захочуть повертати шматок корабля, але якщо, теоретично, вони раптом змінять свою думку — їм доведеться заплатити австралійським фермерам за своє космічне сміття.
Ну а фермери, за бажанням, зможуть передати космічний трофей до музею, або продати його на eBay.
Такер повідомив, що у світі багато колекціонерів, яких може зацікавити уламок космічного корабля Маска.
Нагадаємо, ракета Falcon 9 із кораблем Crew Dragon місії Crew-1 із чотирма астронавтами на борту стартувала з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді. Екіпаж Crew-1 приєднався до експедиції МКС-64. На борту МКС їх зустріли космонавти Роскосмосу Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, а також астронавтка NASA Кейт Рубінс. Уперше за майже десять років на МКС опинилося понад шість осіб.