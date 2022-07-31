Китайская космическая ракета упала на Землю: известно место приземления (видео)

Обломки 22-тонной ракеты-носителя третий раз за 2 года неконтролируемо упали на поверхность планеты.

Китайская ракета-носитель Чанчжэн-5В, точнее то, что от нее осталось, упала на Землю вечером в субботу 30 июля. Сообщений о повреждениях инфраструктуры или же о человеческих жертвах нет. Китай утверждает, что уцелевшие после входа в атмосферу обломки упали в море Сулу, между Филиппинами и Малайзией, сообщает SpaceFlightNow.

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Согласно сообщению Космического командования ВС США, отработанная ступень китайской ракеты Чанчжэн-5В вошла в атмосферу Земли в 19.45 по Киеву 30 июля. До этого, как уже писал Фокус, эксперты прогнозировали, что ракета войдет в атмосферу и упадет в неизвестном месте в воскресенье, 31 июля.

[ + – ] Китайская ракета-носитель Чанчжэн-5В Фото: space.com

Ракета-носитель Чанчжэн-5В доставила на орбиту неделю назад второй сегмент китайской космической станции "Тяньгун". После выполнения своей миссии вторая ступень ракеты начала свою путешествие вокруг Земли, чтобы в конце концов войти в атмосферу и сгореть там. Но учитывая тот факт, что этот спуск на Землю не контролировался китайской стороной, американские военные и ученые были обеспокоены тем, что обломки ракеты могут упасть на населенные людьми территории.

[ + – ] 24 июля ракета-носитель Чанчжэн-5В отправила в космос второй модуль "Вэнтянь" китайской космической станции "Тяньгун"

Согласно предварительным прогнозам экспертов, не вся отработанная ступень должна была сгореть в атмосфере. Оставшиеся обломки, весом от 4 до 9 тонн, должны были упасть на Землю, но место предполагаемого падения было неизвестно.

Теперь же стало известно из заявления китайского агентства CMSA, которое занимается пилотируемыми космическими полетами, что обломки ракеты, которые не сгорели в атмосфере, упали в море Сулу, в точке, соответствующей 9 градусам северной широты и 119 градусам восточной долготы. Море Сулу находится в Тихом океане между Филиппинами, Малайзией и Индонезией.

Некоторые жители Малайзии и Индонезии разместили в Сети видео, на которых было показано падение, как они утверждают, обломков китайской ракеты Чанчжэн-5В. Сообщений о том, что ракета упала не в море, а вблизи населенных пунктов на суше пока не поступало.

Ракета Чанчжэн-5В уже третий раз за 2 года выполняет неуправляемые спуски на Землю. В 2020 году обломки этой ракеты приземлись в Западной Африке возле населенных пунктов, но тогда никто не пострадал, в 2021 году обломки ракеты упали в Индийском океане, недалеко от Мальдивских островов, и вот снова ракета упала в море, но уже в Тихом океане.

Предварительные прогнозы, касательно падения ракеты, как уже писал Фокус, говорили о том, что она может упасть на территории, где проживает почти 90% жителей Земли. Хотя риск того, что кто-то пострадает был минимален, ведь большую часть этих территорий занимают океаны, джунгли и пустыни, где не живут люди.

Следующий запуск ракеты-носителя Чанчжэн-5В запланирован на октябрь этого года, когда с ее помощью в космос будет выведен третий и заключительный сегмент китайской космической станции "Тяньгун". Американские ученые считают, что после выполнения своей задачи, ракета также выполнит неуправляемое падение на Землю.

Что касается нашей планеты, то ученые выяснили, что Земля начала вращаться вокруг своей оси быстрее и уже был зафиксирован новый рекорд скорости ее вращения. Чем это грозит для людей, Фокус уже писал.