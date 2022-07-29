Земля вдруг стала вращаться быстрее: планета уже установила рекорд скорости

Изменение скорости вращения Земли может иметь негативные последствия для навигационных систем, а также компьютеров, смартфонов и систем связи.

Ученые установили, что скорость вращения Земли вокруг своей оси резко увеличилась и наша планета установила рекорд скорости вращения за всю историю наблюдений. Некоторые ученые считают, что мы входим в 50-летний период быстрого вращения Земли, но другие ученые полагают, что планета достигла рекорда и будет замедляться, сообщает Forbes.

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Многие люди считают, что Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа. Это почти верно. С 1973 года ученые измеряют скорость вращения планеты с помощью атомных часов и таким образом устанавливают количество времени, которое требуется Земле на полный оборот вокруг своей оси.

Земля то замедляет, то увеличивает скорость вращения

Несколько лет назад ученые выяснили, что Земля замедляет скорость своего вращения и Международная служба вращения Земли и систем отсчета начала даже добавлять к суткам дополнительные секунды. Ученые сделали это, чтобы компенсировать более медленное вращение Земли, и чтобы отсчет времени остался максимально точным.

[ + – ] Ученые установили, что скорость вращения Земли вокруг своей оси резко увеличилась и наша планета установила рекорд скорости вращения за всю историю наблюдений Фото: Forbes

Но за последние пару лет данные атомных часов показывают, что Земля ускоряет свое движение вокруг своей оси. Некоторые ученые предположили, что мы входим в 50-летний период увеличения скорости вращения Земли, а значит и более коротких дней. Но другие ученые считают, что этот период скоро закончится и Земля будет снова замедляться.

В 2020 году ученые зафиксировали 28 самых коротких дней в истории Земли начиная с 1960 года. Но в 2021 году самый короткий день был немного длиннее, чем дни в 2020-м.

Новый рекорд скорости вращения Земли

Но 29 июня 2022 года на Земле был зафиксирован рекорд ее вращения – в этот день планета совершила оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунд быстрее. Следующий подобный случай рекордной скорости был зафиксирован 26 июля этого года и тогда скорость Земли позволила планете совершить оборот на 1,50 миллисекунд быстрее.

Предыдущий рекорд был установлен 19 июля 2020 года, когда вращение Земли заняло на 1,4602 миллисекунды меньше, чем обычно.

Почему Земля меняет скорость вращения?

Пока что ученые точно не знают, почему изменяется скорость вращения Земли вокруг своей оси. Существуют главные теории, которые это объясняют:

Скорость меняется из-за таяния ледников на полюсах и вес планеты уменьшается;

Скорость меняется из-за движений в расплавленной части ядра Земли;

Некоторые ученые полагают, что изменение скорости вращения связано с сейсмической активностью на планете;

Еще одна теория гласит, что скорость меняется из-за изменения положения географических полюсов Земли.

[ + – ] Пока что ученые точно не знают, почему изменяется скорость вращения Земли вокруг своей оси. Некоторые считают, что Скорость меняется из-за таяния ледников на полюсах и вес планеты уменьшается Фото: Forbes

Кстати, если говорить о ядре Земли, то оно состоит из расплавленной и твердой частей. И недавнее исследование ученых подтвердило существующие теории о возрасте внутреннего, твердого ядра Земли. Как и предполагалось оно появилось 550 млн лет назад. Как это выяснили ученые Фокус уже писал.

Последствия изменения скорости вращения Земли

То, что Земля вращается быстрее может иметь негативные последствия для работы спутников навигационной системы GPS. Атомные часы, которые используют спутники, не учитывают этих изменений.

Если Земля вращается быстрее, то определенное место на поверхности планеты появится намного раньше, чем это предполагают спутники. Например, 0,5 миллисекунды времени равняются 26 сантиметрам расстояния на поверхности. Это значит, что спутник не может уже точно показывать местоположение того или иного объекта.

[ + – ] То, что Земля вращается быстрее может иметь негативные последствия для работы спутников навигационной системы GPS. Атомные часы, которые используют спутники, не учитывают этих изменений Фото: NASA

Также ученые считают, что изменение скорости вращения Земли может иметь негативные последствия для работы компьютеров, смартфонов и систем связи. Они синхронизируются с серверами протокола сетевого времени и также не учитывают подобных изменений, что может привести к сбою в работе.

Чтобы не допустить подобных проблем ученым теперь нужно добавлять "утерянные секунды" в сутках, чтобы работа всех систем не нарушилась. Но с другой стороны, возможно Земля уже достигла пика своей скорости вращения и снова будет замедляться.

Что касается других возможных проблем для планеты, то в воскресенье, 31 июля, как уже писал Фокус, ожидается падение нескольких тонн обломков китайской космической ракеты. Точно место падения пока не известно, но существует информация о регионах, куда ракета может упасть.