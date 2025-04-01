Развивает скорость до 1975 км/ч: в Китае представили проект пассажирского сверхзвукового самолета

В Китае решили начать аэрокосмическую гонку с США и заявили о намерении создать преемника сверхзвукового самолета Concorde.

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Об этом сообщает издание Telegraph.

Проект показывает, что самолет сможет летать в 1,6 раза быстрее скорости звука и преодолеть расстояние до 11 000 км. Дальность полета позволит самолету лететь из Британии в Малайзию без остановок. Он будет значительно превышать максимальную дальность самолета Concorde.

Китайский реактивный самолет C949 также должен быть намного тише, чем Concorde.

Судно рассчитано на 168 пассажиров, что превышает максимальную вместимость Concorde в 128 пассажиров. Однако C949 будет медленнее своего предшественника. Concorde достиг максимальной скорости 2,2 Маха, что эквивалентно 2154 км в час, то есть он мог пролететь из Лондона в Нью-Йорк менее чем за три часа. Максимальная скорость C949 будет составлять 1,6 Маха.

Как пишет издание, Китай заинтересован в возрождении коммерческих сверхзвуковых воздушных перевозок. Самолет Concorde в 2003 году сняли с эксплуатации после катастрофы в парижском аэропорту имени Шарля де Голля в 2000 году, в которой погибло 113 человек.

"Стремление Пекина к сверхзвуковой реактивной технологии, вероятно, вызовет беспокойство относительно возможности двойного использования этой технологии в военных целях", — пишет Telegraph.

Компания, которая готовит самолет Comac, была основана правительством Китая в 2008 году. Сейчас она подпадает под санкции правительства США. Также в январе этого года пекинская компания Sichuan Lingkong Tianxing Technology опубликовала планы создания сверхзвукового беспилотника, способного двигаться со скоростью Mach-4, что эквивалентно 4900 км в час. Китайский беспилотник будет называться Cuantianhou, имя, данное королю обезьян в китайской мифологии.

Напомним, что в Китае запустили "летающее" такси. В последние месяцы Пекин значительно ускорил развитие сектора полетов на малых высотах, который охватывает широкий спектр технологий: от беспилотных летательных аппаратов до дирижаблей и летательных автомобилей.