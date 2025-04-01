Воздушные перевозки: в Китае выдали лицензии на запуск летающих такси (видео)

Китай стремится создать глобальную индустрию летающих такси. Впервые в истории страны две компании получили разрешения на эксплуатацию первых машин.

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Компании EHang Holdings и Hefei Hey Airlines смогут перевозить пассажиров по воздуху, сообщила газета South China Morning Post.

Беспилотные такси используют для предоставления пассажирских услуг

Организации получили сертификаты эксплуатанта коммерческих воздушных перевозок от Управления гражданской авиации Китая. Теперь они смогут использовать беспилотные такси для предоставления пассажирских услуг, включая городские обзорные экскурсии.

Данные разрешения — это последние документы, необходимые для запуска такси. Когда именно они появятся в Китае, пока не уточняется.

"Мы считаем, что туризм на малых высотах станет началом нового бизнеса. Обзорные экскурсии могут ускорить развитие отрасли", — говорится в отчете.

В последние месяцы Пекин значительно ускорил развитие сектора полетов на малых высотах, который включает в себя широкий спектр технологий: от беспилотных летательных аппаратов до дирижаблей и летающих автомобилей.

Пекин считает сектор полетов на малых высотах важным для экономического роста наряду с био- и квантовыми технологиями, а также искусственным интеллектом. Экономисты прогнозируют, что уже в 2025 году этот рынок вырастит до 207 миллиардов долларов.

Напомним, в октябре прошлого года в Китае показали первый летающий автомобиль от компании Chery. Машина может взлетать и садиться вертикально.

Кроме этого, китайская компания Xpeng презентовала модульный летающий автомобиль. По дизайну он напоминает пикап Tesla Cybertruck, а предварительная цена продажи комплекса — около 280 тысяч долларов.