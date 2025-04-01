Повітряні перевезення: у Китаї видали ліцензії на запуск таксі, що літають (відео)

Китай прагне створити глобальну індустрію літальних таксі. Уперше в історії країни дві компанії отримали дозволи на експлуатацію перших машин.

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Компанії EHang Holdings і Hefei Hey Airlines зможуть перевозити пасажирів повітрям, повідомила газета South China Morning Post.

Безпілотні таксі використовують для надання пасажирських послуг

Організації отримали сертифікати експлуатанта комерційних повітряних перевезень від Управління цивільної авіації Китаю. Тепер вони зможуть використовувати безпілотні таксі для надання пасажирських послуг, включно з міськими оглядовими екскурсіями.

Ці дозволи — це останні документи, необхідні для запуску таксі. Коли саме вони з'являться в Китаї, поки що не уточнюється.

"Ми вважаємо, що туризм на малих висотах стане початком нового бізнесу. Оглядові екскурсії можуть прискорити розвиток галузі", — йдеться у звіті.

Останніми місяцями Пекін значно прискорив розвиток сектору польотів на малих висотах, який охоплює широкий спектр технологій: від безпілотних літальних апаратів до дирижаблів і літальних автомобілів.

Пекін вважає сектор польотів на малих висотах важливим для економічного зростання поряд із біо- та квантовими технологіями, а також штучним інтелектом. Економісти прогнозують, що вже 2025 року цей ринок зросте до 207 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Китаї показали перший літальний автомобіль від компанії Chery. Машина може злітати і сідати вертикально.

Крім цього, китайська компанія Xpeng презентувала модульний літальний автомобіль. За дизайном він нагадує пікап Tesla Cybertruck, а попередня ціна продажу комплексу — приблизно 280 тисяч доларів.