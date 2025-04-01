Розвиває швидкість до 1975 км/год: у Китаї представили проєкт пасажирського надзвукового літака

У Китаї вирішили розпочати аерокосмічні перегони із США і заявили про намір створити наступника надзвукового літака Concorde.

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Про це повідомляє видання Telegraph.

Проєкт показує, що літак зможе літати в 1,6 рази швидше за швидкість звуку і подолати відстань до 11 000 км. Дальність польоту дозволить літаку летіти з Британії в Малайзію без зупинок. Він значно перевищуватиме максимальну дальність літака Concorde.

Китайський реактивний літак C949 також має бути набагато тихішим, ніж Concorde.

Судно розраховане на 168 пасажирів, що перевищує максимальну місткість Concorde у 128 пасажирів. Однак C949 буде повільнішим за свого попередника. Concorde досяг максимальної швидкості 2,2 Маха, що еквівалентно 2154 км на годину, тобто він міг пролетіти з Лондона до Нью-Йорка менш ніж за три години. Максимальна швидкість C949 становитиме 1,6 Маха.

Як пише видання, Китай зацікавлений у відродженні комерційних надзвукових повітряних перевезень. Літак Concorde у 2003 році зняли з експлуатації після катастрофи в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля у 2000 році, у якій загинуло 113 людей.

"Прагнення Пекіна до надзвукової реактивної технології, ймовірно, викличе занепокоєння щодо можливості подвійного використання цієї технології у військових цілях", — пише Telegraph..

Компанія, яка готує літак Comac, була заснована урядом Китаю в 2008 році. Зараз вона підпадає під санкції уряду США. Також у січні цього року пекінська компанія Sichuan Lingkong Tianxing Technology опублікувала плани створення надзвукового безпілотника, здатного рухатися зі швидкістю Mach-4, що еквівалентно 4900 км на годину. Китайський безпілотник буде називатися Cuantianhou, ім'я, дане королю мавп у китайській міфології.

Нагадаємо, що у Китаї запустили "летюче" таксі. Останніми місяцями Пекін значно прискорив розвиток сектору польотів на малих висотах, який охоплює широкий спектр технологій: від безпілотних літальних апаратів до дирижаблів і літальних автомобілів.