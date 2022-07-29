Земля раптом почала обертатися швидше: планета вже встановила рекорд швидкості

Зміна швидкості обертання Землі може мати негативні наслідки для навігаційних систем, а також комп'ютерів, смартфонів та систем зв'язку.

Вчені встановили, що швидкість обертання Землі навколо своєї осі різко збільшилася, і наша планета встановила рекорд швидкості обертання за всю історію спостережень. Деякі вчені вважають, що ми входимо до 50-річного періоду швидкого обертання Землі, але інші вчені вважають, що планета досягла рекорду і сповільнюватиметься, повідомляє Forbes.

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Багато людей вважають, що Земля здійснює повний оберт навколо своєї осі за 24 години. Це майже правильно. З 1973 року вчені вимірюють швидкість обертання планети за допомогою атомного годинника і так встановлюють кількість часу, який потрібний Землі на повний оборот навколо своєї осі.

Земля то уповільнює, то збільшує швидкість обертання

Декілька років тому вчені з'ясували, що Земля сповільнює швидкість свого обертання і Міжнародна служба обертання Землі та систем відліку почала навіть додавати до доби додаткові секунди. Вчені зробили це, щоб компенсувати повільніше обертання Землі і щоб відлік часу залишився максимально точним.

[ + – ] Вчені встановили, що швидкість обертання Землі навколо своєї осі різко збільшилася, і наша планета встановила рекорд швидкості обертання за історію спостережень Фото: Forbes

Але за останні кілька років дані атомного годинника показують, що Земля прискорює свій рух навколо своєї осі. Деякі вчені припустили, що ми входимо в 50-річний період збільшення швидкості обертання Землі, а отже, і коротших днів. Але інші вчені вважають, що цей період скоро закінчиться і Земля знову сповільнюватиметься.

У 2020 році вчені зафіксували 28 найкоротших днів в історії Землі, починаючи з 1960 року. Але у 2021 році найкоротший день був трохи довшим, ніж дні 2020-го.

Новий рекорд швидкості обертання Землі

Але 29 червня 2022 року на Землі зафіксовано рекорд її обертання — цього дня планета зробила оберт навколо своєї осі на 1,59 мілісекунди швидше. Наступний такий випадок рекордної швидкості зафіксований 26 липня цього року і тоді швидкість Землі дозволила планеті зробити оберт на 1,50 мілісекунд швидше.

Попередній рекорд встановлено 19 липня 2020 року, коли обертання Землі зайняло на 1,4602 мілісекунди менше, ніж зазвичай.

Чому Земля змінює швидкість обертання?

Поки вчені не знають, чому змінюється швидкість обертання Землі навколо своєї осі. Існують головні теорії, які це пояснюють:

Швидкість змінюється через танення льодовиків на полюсах і вага планети зменшується;

Швидкість змінюється через рухи в розплавленій частині ядра Землі;

Деякі вчені вважають, що зміна швидкості обертання пов'язана із сейсмічною активністю на планеті;

Ще одна теорія свідчить, що швидкість змінюється через зміну положення географічних полюсів Землі.

[ + – ] Поки вчені не знають, чому змінюється швидкість обертання Землі навколо своєї осі. Деякі вважають, що швидкість змінюється через танення льодовиків на полюсах і вага планети зменшується Фото: Forbes

До речі, якщо говорити про ядро Землі, воно складається з розплавленої і твердої частин. І недавнє дослідження вчених підтвердило наявні теорії про вік внутрішнього, твердого ядра Землі. Як і передбачалося, воно з'явилося 550 млн років тому. Як це з'ясували вчені, Фокус уже писав.

Наслідки зміни швидкості обертання Землі

Те, що Земля обертається швидше, може мати негативні наслідки для роботи супутників навігаційної системи GPS. Атомний годинник, який використовують супутники, не враховує цих змін.

Якщо Земля обертається швидше, то певне місце поверхні планети з'явиться набагато раніше, ніж це припускають супутники. Наприклад, 0,5 мілісекунди часу дорівнюють 26 сантиметрів відстані на поверхні. Це означає, що супутник не може вже точно показувати місцезнаходження того чи іншого об'єкта.

[ + – ] Те, що Земля обертається швидше, може мати негативні наслідки для роботи супутників навігаційної системи GPS. Атомні годинники, які використовують супутники, не враховують цих змін Фото: NASA

Також вчені вважають, що зміна швидкості обертання Землі може мати негативні наслідки для роботи комп'ютерів, смартфонів та систем зв'язку. Вони синхронізуються з серверами протоколу мережного часу і не враховують таких змін, що може призвести до збою в роботі.

Щоб не допустити таких проблем вченим, тепер потрібно додавати "втрачені секунди" на добу, щоб робота всіх систем не порушилася. Але з іншого боку, можливо, Земля вже досягла піку своєї швидкості обертання і знову сповільнюватиметься.

Що стосується інших можливих проблем для планети, то в неділю, 31 липня, як уже писав Фокус, очікується падіння кількох тонн уламків китайської космічної ракети. Точно місце падіння поки не відомо, але є інформація про регіони, куди ракета може впасти.