Мужчина "основал" страну и попытался получить кусок Амазонии на 1000 лет (фото)

Самопровозглашенная "нация Кайласа", основанная беглым гуру Свами Нитьянандой, заключила 1000-летние договоры аренды земель с коренными народами Боливии. Власти признали соглашения недействительными и депортировали участников.

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Об этом пишет NDTV.

Боливийские власти арестовали 20 человек, связанных с так называемой "нацией Кайласа", после того как они подписали многовековые договоры аренды обширных участков земли в Амазонии с местными племенами. Эти соглашения, по данным New York Times, предусматривали не только передачу земель, но и использование воздушного пространства и природных ресурсов.

"Кайласа", созданная Нитьянандой — беглым гуру, обвиняемым в похищении, сексуальных преступлениях и насилии, — провозгласила себя "убежищем для индуистов". После побега из Индии в 2019 году он якобы купил остров у берегов Эквадора, где и провозгласил новое государство. Его представители с тех пор пытались добиться международного признания, посещая заседания ООН и заключая соглашения с различными организациями, включая мэрию Ньюарка в США.

Нитьянанда, называет себя "верховным понтификом индуизма" Фото: Pinterest

В Боливии же члены "Кайласы" вошли в контакт с коренными народами в конце 2024 года, пообещав помощь в борьбе с лесными пожарами. В результате одна из групп — бауре — подписала договор аренды на 25 лет с ежегодной выплатой в 200 тысяч долларов. Однако позже выяснилось, что в документах фигурирует аренда на 1000 лет. Лидер бауре Педро Гуасико заявил: "Мы совершили ошибку, послушав их. Это была абсолютная ложь".

После скандала все соглашения были аннулированы, а задержанные депортированы в страны гражданства — Индию, США и Китай. Боливия официально подтвердила, что не признает "Соединенные Штаты Кайласы" и не поддерживает с ними дипломатических отношений.

Нитьянанда, называющий себя "верховным понтификом индуизма", известен эксцентричными заявлениями, включая обещание прожить минимум 150 лет и утверждение о своей божественности. На заседании ООН в Женеве его представительница просила международную защиту от "религиозных преследований".

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