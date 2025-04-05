Чоловік "заснував" країну і спробував отримати шматок Амазонії на 1000 років (фото)

Самопроголошена "нація Кайласа", заснована гуру-втікачем Свамі Нітьянандою, уклала 1000-річні договори оренди земель з корінними народами Болівії. Влада визнала угоди недійсними і депортувала учасників.

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Про це пише NDTV.

Болівійська влада заарештувала 20 осіб, пов'язаних із так званою "нацією Кайласа", після того як вони підписали багатовікові договори оренди великих ділянок землі в Амазонії з місцевими племенами. Ці угоди, за даними New York Times, передбачали не тільки передачу земель, а й використання повітряного простору і природних ресурсів.

"Кайласа", створена Нітьянандою — гуру-втікачем, обвинуваченим у викраденні, сексуальних злочинах і насильстві, — проголосила себе "притулком для індуїстів". Після втечі з Індії 2019 року він нібито купив острів біля берегів Еквадору, де й проголосив нову державу. Його представники відтоді намагалися домогтися міжнародного визнання, відвідуючи засідання ООН і укладаючи угоди з різними організаціями, включно з мерією Ньюарка у США.

Нітьянанда, називає себе "верховним понтифіком індуїзму" Фото: Pinterest

У Болівії ж члени "Кайласи" увійшли в контакт із корінними народами наприкінці 2024 року, пообіцявши допомогу в боротьбі з лісовими пожежами. У результаті одна з груп — бауре — підписала договір оренди на 25 років зі щорічною виплатою у 200 тисяч доларів. Однак пізніше з'ясувалося, що в документах фігурує оренда на 1000 років. Лідер бауре Педро Гуасіко заявив: "Ми зробили помилку, послухавши їх. Це була абсолютна брехня".

Після скандалу всі угоди було анульовано, а затриманих депортовано до країн громадянства — Індії, США та Китаю. Болівія офіційно підтвердила, що не визнає "Сполучені Штати Кайласи" і не підтримує з ними дипломатичних відносин.

Нітьянанда, який називає себе "верховним понтифіком індуїзму", відомий ексцентричними заявами, включно з обіцянкою прожити щонайменше 150 років і твердженням про свою божественність. На засіданні ООН у Женеві його представниця просила міжнародного захисту від "релігійних переслідувань".

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